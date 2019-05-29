Cole Ruben Uren

Jonathan and Jessica Smith Uren of DuBois announce the birth of a son on May 4, 2019, at Penn Highlands DuBois.

Cole Ruben Uren weighed 7.9 pounds and was 20 inches long.

Paternal grandparents are Rick and Kris Uren of DuBois. Maternal grandparents are Dana and Carol Smith of DuBois.

Maternal great-grandparents are Dan and Barb Rodgers of Reynoldsville.

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