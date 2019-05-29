Cole Ruben Uren

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STATE COLLEGE PA HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR...
SOUTHWESTERN CLEARFIELD COUNTY IN CENTRAL PENNSYLVANIA...
BLAIR COUNTY IN CENTRAL PENNSYLVANIA...
CAMBRIA COUNTY IN CENTRAL PENNSYLVANIA...
* UNTIL 600 PM EDT.
* AT 258 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE MINOR FLOODING IN THE ADVISORY AREA.
UP TO ONE INCH OF RAIN HAS ALREADY FALLEN TODAY.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
ALTOONA, JOHNSTOWN, HOLLIDAYSBURG, TYRONE, WESTMONT, WINDBER,
EBENSBURG, BELMONT, NANTY-GLO, PORTAGE, NORTHERN CAMBRIA, ROARING
SPRING, GEISTOWN, SOUTHMONT, BALD EAGLE, MARTINSBURG, LAKEMONT,
BELLWOOD, PATTON AND CRESSON.
ADDITIONAL RAINFALL OF UP TO ONE INCH IS EXPECTED OVER THE AREA.
THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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