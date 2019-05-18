BROOKVILLE — Here are the results from Friday’s District 9 Class AA Track and Field Championships held at Brookville Area High School. Top two finishers in each event plus any athletes who meet state qualifying standard (SQS) advance to the PIAA Championships this Friday and Saturday at Shippensburg University. **Indicates meet record. *Indicates other state qualifiers.
BOYS
Team standings and Key
1. Brookville (BK), 131; 2. Elk Co. Catholic (ECC), 62; 3. Smethport (S), 52; 4. Moniteau (M), 43.5; 5. Keystone (KY), 39; 6. Kane (K), 38; 7. Coudersport (CO) and Karns City (KC), 31; 9. Clarion (C), 30; 10. Redbank Valley (RBV), 27.5; 11. Cranberry (CR) and Clarion-Limestone (CL), 20; 13. Johnsonburg (J), 17; 14. DuBois CC (DCC) and Union (U), 8.
Individual Results
4x800 relay: 1. Elk Co. Catholic (Jacob Carnovale, Joe Wolfe, Ben Hoffman, John Wittman), 8:11.26; 2. Smethport, 8:13.36; 3. Clarion, 8:29.21; 4. Keystone, 8:43.29; 5. Brookville, 8:49.52; 6. Coudersport, 8:52.49.
110 hurdles: 1. Dillon Olson (BK), 14.74; 2. Ethan Kemmer (JB), 14.9; *3. Addison Singleton (BK), 15.04; *4. Brody Coleman (K), 15.32; 5. Austin Newcomb (CL), 15.52; 6. Kyle Norling (M), 15.97.
100 dash: **1. Ian Thrush (BK), 10.81; 2. Bryan Dworek (BK), 10.88; *3. Cabe Park (BK), 11.05; *4. Jacob Koss (ECC), 11.27; *5. Keaton Kahle (RBV), 11.29; 6. Isaiah Holt (K), 11.6.
1,600 run: 1. Darion Gregory (SM), 4:33.78; 2. Jacob Carnovale (ECC), 4:37.55; 3. Daniel Fisher (CR), 4:37.97; 4. Daniel Frame (CO), 4:38.73; 5. Nick Schill (C), 4:39.65; 6. Joe Wolfe (ECC), 4:41.66.
4x100 relay: **1. Brookville (Cabe Park, Jack Krug, Ian Thrush, Bryan Dworek), 42.02; 2. Elk Co. Catholic, 44.58; 3. Karns City, 44.6; 4. Redbank Valley, 45.05; 5. Smethport, 45.14; 6. Cranberry, 46.12.
400 dash: 1. Hunter Jones (KC), 49.71; 2. Jack Krug (BK), 51.53; 3. Kaden Scherer (KC), 52.45; 4. Kyle MacBeth (BK), 53.39; 5. Max Thompson (KY), 53.48; 6. Ryan Truax (KC), 53.66.
300 hurdles: 1. Brody Coleman (KY), 39.34; 2. Dillon Olson (BK), 39.81; *3. Ethan McDeavitt (M), 40.52; 4. Austin Newcomb (CL), 30.99; 5. Ethan Kemmer (JB), 41.0; 6. John Wittman (ECC), 41.73.
800 run: 1. Christian Tanner (SM), 2:00.17; 2. Linkin Nichols (DCC), 2:01.12; 3. Noah Schill (C), 2:01.49; 4. Isaac Wortman (ECC), 2:01.88; 5. Quintin Weaver (U), 2:05.51; 6. Dawson Steele (KY), 2:06.95.
200 dash: **1. Ian Thrush (BK), 21.48; 2. Bryan Dworek (BK), 21.79; *3. Jack Krug (BK), 22.36; 4. Jacob Koss (ECC), 23.05; 5. Austin Newcomb (CL), 23.56; 6. Dempsey Glover (CO), 24.21.
3,200 run: 1. Ben Hoffman (ECC), 9:51.47; 2. Darion Gregory (SM), 9:54.69; 3. Nathaniel Lerch (C), 10:22.21; 4. Matt Woolcock (CR), 10:28.08; 5. Dalton Keglovits (CO), 10:38.8; 6. Bryce Baughman (BK), 10:40.18.
4x400 relay: 1. Brookville (Dillon Olson, Kyle MacBeth, Jack Krug, Ian Thrush), 3:26.63; 2. Karns City, 3:30.06; 3. Elk Co. Catholic, 3:34.41; 4. Smethport, 3:37.41; 5. Kane, 3:41.35; 6. Clarion, 3:41.52.
Pole vault: 1. Kyle Norling (M), 14-0; 2. Teddy Race (K), 13-6; 3. Nolan Cumberland (U), 13-0; 4. Tim Park (BK) and Dalton Keglovits (CO), 12-0; 6. Trenten Rupp (RBV) and Griffen Wolfe (BKV), 11-6.
High jump: 1. Sam Hetrick (RBV), 6-5; 2. Brandon Peterson (SM), 6-3; 3. R.J. Miller (JB), 6-1; 4. Declan Fricko (RBV), 5-11; 5. Dale Burdick (SM), 5-11; 6. Ethan McDeavitt (M) and Cameron Hooven (BKV), 5-11.
Long jump: 1. Bryan Dworek (BK), 22-5; 2. Brody Coleman (KY), 21-11; 3. Gavin Brinkley (C), 21-3.5; 4. Dempsey Glover (CO), 21-2; 5. Cameron Hooven (BK), 20-8.75; 6. J.T. Stahlman (CR), 20-8.
Triple jump: **1. Brody Coleman (KY), 45-5; 2. Cameron Russell (CR), 44-0.5; 3. Joe Mansfield (RBV), 42-6; 4. Dempsey Glover (CO), 41-10.75; 5. Cameron Hooven (BK), 41-7.5; 6. Gavin Brinkley (C), 41-4.75.
Shot put: 1. Bailey Blint (K), 51-10.25; 2. James Parenti (M), 48-6; 3. Cale Ayers (CO), 47-11.5; 4. Nick Martino (M), 46-4; 5. Ben Smith (CL), 45-2.5; 6. Isaiah Morse (K), 44-6.
Discus: **1. James Parenti (M), 171-10; 2. Bailey Blint (K), 153-7; 3. Cale Ayers (CO), 139-7; 4. Noah McLean (M), 124-3; 5. Clayton McElravy (C), 119-1; 6. Anthony Baileys (RBV), 118-11.
Javelin: 1. Ian Callen (CL), 179-8; 2. Aaron Hottel (K), 166-7; 3. Raivis Bobby (ECC), 160-7; 4. Kyle MacBeth (BK), 158-6; 5. Braden MacBeth (BK), 157-3; 6. Tyler Watts (JB), 156-11.
GIRLS
Team standings and Key
1. Brookville (BK), 92.5; 2. Johnsonburg (JB), 69; 3. Clarion (C), 58; 4. Elk Co. Catholic (ECC), 55; 5. Kane (K), 36; 6. Clearfield (CF), 33; 7. Northern Potter (NP), 30; 8. Redbank Valley (RBV), 27.5; 9. Karns City (KC), 24; 10. Coudersport (CO), 23; 11. A-C Valley (ACV), 22; 12. Moniteau (M), 16; 13. Cranberry (CR), 14; 14. Smethport (SM) and Keystone (KY), 12; 16. Cameron County (CC) and DuBois CC (DCC), 8; 18. Sheffield (SH), 6; 19. Oswayo Valley (OV), 5; 20. Otto-Eldred (OE), 4; 21. North Clarion (NC), 2; 22. Clarion-Limestone (CL), 1.
Individual Results
4x800 relay: 1. Kane (Hannah Brown, Krisalyn Rhodes, Emily Peterson, Madison Koza), 10:23.53; 2. Redbank Valley, 10:33.56; 3. Northern Potter, 10:38.96; 4. Brookville, 10:49.63; 5. Clearfield, 11:03.51; 6. North Clarion, 11:18.01.
100 hurdles: 1. Brooke Quairiere (BK), 15.65; 2. Tayinna Johnson (M), 16.4; 3. Lydia Brown (CF), 17.21; 4. Karina West (OV), 17.34; 5. Paiton Rizzo (RBV), 17.42; 6. Amanda Hazel (CF), 18.46.
100 dash: 1. Morgan Monnoyer (BK), 12.95; 2. Mariah Alanskas (DCC), 13.0; 3. Olivia Sorg (ECC), 13.06; 4. Madeline Cowan (JB), 13.06; 5. Morgan Johnson (BK), 13.28; 6. Madison Johnson (BK), 13.38.
1,600 run: 1. Amanda Ford (NP), 5:28.74; 2. Emily Peterson (K), 5:36.72; 3. Kalynne Ziegler (CR), 5:42.55; 4. Adria Magnusson (JB), 5:44.05; 5. Abby LaBorde (CF), 5:46.5; 6. Rachel Bauer (NC), 5:49.46.
4x100 relay: 1. Brookville (Madison Johnson, Morgan Johnson, Dani MacBeth, Morgan Monnoyer), 50.46; 2. Johnsonburg, 50.87; 3. Elk Co. Catholic, 52.18; 4. Redbank Valley, 53.22; 5. A-C Valley, 53.72; 6. Keystone, 53.96.
400 dash: 1. Evelyn Lerch (C), 1:00.25; 2. Avry Gumblatt (CF), 1:01.2; 3. Hannah Knoll (KC), 1:02.81; 4. Dana Dubots (CO), 1:03.98; 5. Carley Shick (RBV), 1:04.51; 6. Madeline Cowan (JB), 1:04.93.
300 hurdles: 1. Chloe Trumbull (JB), 47.57; 2. Dani MacBeth (BK), 48.03; 3. Madison McAninch (BK), 48.43; 4. Shavon McCanna (KC), 48.98; 5. Amanda Hazel (CF), 49.46; 6. Rachel Greeley (CL), 49.66.
800 run: 1. Amanda Williams (JB), 2:20.84; 2. Phylicia Hockman (C), 2:22.76; 3. Tianna Bowser (CO), 2:29.8; 4. Abby LaBorde (CF), 2:31.45; 5. Emily Peterson (K), 2;31.63; 6. Madison Koza (K), 2:32. 28.
200 dash: 1. Olivia Sorg (ECC), 26.52; 2. Madeline Cowan (JB), 26.94; 3. Morgan Johnson (BK), 27.05; 4. Morgan Monnoyer (BK), 27.08; 5. Evelyn Lerch (C), 27.28; 6. Faith Coole (OV), 27.37.
3,200 run: 1. Amanda Ford (NP), 11:51.25; 2. Kalynne Zigler (CR), 12:05.54; 3. Jenna Gregory (SM), 12:36.72; 4. Courtney Martin (NP), 12:43.36; 5. Adria Magnusson (JB), 12:44.26; 6. Emma Fiscus (BK), 12:46.2.
4x400 relay: 1. Brookville (Emily Martz, Madison Johnson, Morgan Johnson, Dani MacBeth), 4:13.98; 2. Clearfield, 4:15.02; 3. Elk Co. Catholic, 4:17.46; 4. Coudersport, 4:26.16; 5. Karns City, 4:29.68; 6. Kane, 4:30.63.
Pole vault: **1. Laken Lewis (C), 11-6; 2. Kendall Grossman (M), 11-6; 3. Mattisen Drake (BK), 10-0; 4. Emily Lauer (KY) and Shannon Clancy (ECC), 8-0; 6. MacKenzie Young (RBV), 8-0.
High jump: **(tied) 1. Taylor Newton (ECC), 5-6; 2. Laken Lewis (C), 5-0; 3. Audri Marconi (K), 5-0; 4. Reilly Raught (OE), 4-8; 5. Madelin Staavi (KC), 4-8; 6. Laynee Sorbin (BK) and Brooke Eberle (RBV), 4-6.
Long jump: 1. Maddie Kear (ECC), 16-11; 2. Baylee Blauser (ACV), 16-9; 3. Laken Lewis (C), 16-5.75; 4. Taylor Newton (ECC), 16-1.25; 5. Madison Johnson (BK), 15-9.5; 6. Cassidy King (JB), 15-8.5.
Triple jump: 1. Laken Lewis (C), 34-1; 2. Kamme Guisto (CC), 33;7.25; 3. Elisabeth Hook (RBV) and Brooke Quairiere (BK), 33-6.5; 5. Baylee Blauser (ACV), 33-2.75; 6. Sarah Chambers (CO), 32-9.5.
Shot put: 1. Kylee Eaton (ACV), 35-4; 2. Tessa Weaver (KY), 34-3.75; 3. Kira Powell (BK), 34-0.25; 4. Rebekah Ketner (C), 33-0.25; 5. Kelsey Heindl (JB), 32-6; 6. Skylar Sherry (JB), 32-5.25.
Discus: 1. Sara Knox (KC), 107-4; 2. Rosalyn Page (CO), 104-8; 3. Marissa Jack (SM), 103-1; 4. Lindsay Evans (RBV), 98-9; 5. Emily Leichtenberger (SH), 94-5; 6. Taylor King (RBV), 91-2.
Javelin: 1. Skylar Sherry (JB), 129-1; 2. Sierra Hillman (K), 117-10; 3. Haylee Cherry (JB), 113-11; 4. Emily Leichtenberger (SH), 112-6; 5. Keyona Gardner (JB), 110-10; 6. Sydney Miller (BK), 103-7.