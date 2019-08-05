CHAMPIONSHIP SERIES
GAME 3
BROOKVILLE 2,
PULASKI 0
Score by Innings
Brookville;000;110;0;—;2
Pulaski;000;000;0;—;0
Brookville—2
Trent Corle lf 3110, Joe Lopez ss 4010, Tanner LaBenne 1b 4000, Dustin Daihl rf 4121, Nate Bonfardine c 1001, Thomas Plummer cf cf 3000, Sam Leadbetter 3b 2010, Chase Palmer 2b 3020, Dan Ion dh 3000, Kane McCall p 0000. Totals: 27-2-7-2.
Pulaski—0
Bryson Paulinellie ss 4000, Phil Myers cf 4000, Jake Miknis rf 3010, Adam Bankovich c 3000, Corey Bookhamer 1b 2000, Ryan Pasternak dh 3000, Braden Blair p 0000, Corey Carr p 0000, Jackson Frank lf 1000, Shane Price 3b 2010, Mitch Ferra pr 0000, Colin Read 2b 2000, Kevin Gnacinski ph 1000.
Errors: Brookville 3, Pulaski 1. LOB: Brookville 8, Pulaski 9. 2B: Daihl. 3B: Daihl. SF: Bonfardine. HBP: Bonfradine (by Blair); Frank 2 (both by McCall). SB: Corlw; Bookhamer.
Pitching
Brookville: Kane McCall-7 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 5 SO, 2 HB.
Pulaski: Braden Blair-4+ IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 4 SO; Corey Carr-3 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 2 SO.
Winning pitcher: McCall. Losing pitcher: Blair.