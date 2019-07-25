PULASKI 4,
SYKESVILLE 2
Score by Innings
Sykesville;000;020;0;—2
Pulaski;200;020;x;—;4
Sykesville—2
Brandon Sicheri cf 4120, Brandon Walker lf-c 3110, Adam Fox ss 4040, Devon Walker 2b 2012, Ryan Walker p-1b 4010, Jude Lander dh 4020, Brandon Simbeck c-p Peter Downer 3b-lf 4010, Zach Spellen 1b-cf 4000, Tino Inzana rf 1000, Jake Felix ph-rf 2000. Totals: 32-2-12-2.
Pulaski—4
Bryson Paulineliie ss 4110, Phil Myers cf 4120, Adam Bankovich c 2110, Corey Bookhamer p 3024 Shane Price 3b 3010, Cole Kriner pr 0000, Ryan Pasternak dh 3010, Mike Misiewicz 2b 0000, Jack Frank lf 3000, Lucas Burkett 3b 3000, Noah Schneider rf 2100. Totals: 27-4-8-4.
Errors: Sykesville 2, Pulaski 0. LOB: Sykesville 12, Pulaski 7. 2B: Myers, Bookhamer. 3B: Bookhamer. SAC:: B. Walker. HBP: Bankovich. SB: Paulinellie.
Pitching
Sykesville: Ryan Walker-4 1/3 IP, 8 H, 4 R, 4 ER, 0 BB, 0 SO, 1 HB; Brandon Simbeck-1 2/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO.
Pulaski: Corey Bookhamer-7 IP, 12 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 4 SO.
Winning pitcher: Bookhamer. Losing pitcher: R. Walker.