KNOX – Charitable Deeds and Services will hold a 7,200-square-foot garage sale from 8 a.m. to 2 p.m. on Thursday, Friday and Saturday, June 20-22, at 200 High Point Road in Knox.

The sale includes new and used items, sofas, tables, chairs and many miscellaneous household items.

The proceeds will benefit the less fortunate in the area.

For more information, call (814) 221-9966.

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