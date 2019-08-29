PUNXSUTAWNEY 213,
DuBOIS 215,
CURWENSVILLE 255,
BROOKVILLE 263,
BROCKWAY DNQ
RIDGWAY DNQ
Punxsutawney—213
Brianna Hoover 45, Kiersten Riley 52, Bella Martino 56, Maeve Hanley 60. Others: Lizzie Sikora 61.
DuBois—215
Sarah Henninger 52, Maddie Gray 53, Sophia Seduski 54, Alexas Pfeufer 56. Others: Isabella Geist-Salone 64, Rylee Warner 65.
Curwensville—255
Lauren Tozer 57, Maizy Hoover 64, Jensen Duke 66, Briana Swindell 66. Others: Hailey Conklin 68, Taylor Simcox 71.
Brookville—263
Regan Ganoe 60, Audrey Barrett 65, Riley Kelly 68, Karlee Stiver 69.
Brockway—DNQ
Silvia Pisarchick 54, Mariah Serafini 61, Macie Smith 72.
Ridgway—DNQ
Laney Gilmore 57, Kaitlyn Amacher 68, Alexa Steis 71.