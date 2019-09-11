BROCKWAY 5,
CURWENSVILLE 0
Score by Halves
C'ville;0;0;—;0
Brockway;3;2;—;5
Scoring Summary
First Half
BW—Chanell Britten (Emily Botwright assist), 9:47.
BW—Katie McMeekin, 39:01.
BW—Chanell Britten (Danielle Wood assist), 39:31.
Second Half
BW—Katie McMeekin (Chanell Britten assist), 42:34.
BW— own goal (Morrigan Decker cross into box deflected in by Curwensville defender), 56:57.
Statistics
Shots: Curwensville 10, Brockway 22. Saves: Curwensville 13 (Maura Bunnell), Brockway 8 (Mackenzie Overbeck). Corner kicks: Curwensville 5, Brockway 12.