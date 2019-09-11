BROCKWAY 5,

CURWENSVILLE 0

Score by Halves

C'ville;0;0;—;0

Brockway;3;2;—;5

Scoring Summary

First Half

BW—Chanell Britten (Emily Botwright assist), 9:47.

BW—Katie McMeekin, 39:01.

BW—Chanell Britten (Danielle Wood assist), 39:31.

Second Half

BW—Katie McMeekin (Chanell Britten assist), 42:34.

BW— own goal (Morrigan Decker cross into box deflected in by Curwensville defender), 56:57.

Statistics

Shots: Curwensville 10, Brockway 22. Saves: Curwensville 13 (Maura Bunnell), Brockway 8 (Mackenzie Overbeck). Corner kicks: Curwensville 5, Brockway 12.

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