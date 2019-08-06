BROOKVILLE 3,
PULASKI 0
Score By Innings
Pulaski;000;000;0;—;0
Brookville;100;200;x;—;3
Pulaski—0
Bryson Paulinellie ss 3000, Jake Miknis rf 3010, Adam Bankovich c 2010, Shane Price 1b 3000, Jack Frank 3000, Corey Carr cf 3000, Mike Misiewicz 2b 2000, Colin Read 3b 2000, R.J. Olson dh 2000, Kevin Gnacinski p 0000. Totals: 23-0-2-0.
Brookville—3
Trenton Corle lf 3100, Joe Lopez ss 2010, Tanner LaBenne 1b 2110, Dustin Daihl rf 3110, Nathan Bonfardine c 1000, Jared Hetrick cr 0000, Joe Culler dh 2001, Thomas Plummer p 0000, Dan Ion 2b 3010, Chase Palmer cf 3001, Sam Leadbetter 3b 1000. Totals: 21-3-4-2.
Errors: Pulaski 2, Brookville 1. DP: Pulaski 1. LOB: Brookville 5, Pulaski 3. SAC: Lopez, Culler. SB: Bankovich.
Pitching
Pulaski: Gnacinski-6 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 2 SO, 4 BB.
Brookville: Plummer-7 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 14 SO, 1 BB.
Winning pitcher: Plummer. Losing pitcher: Gnacinski.