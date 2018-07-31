...PERIODS OF HEAVY TO EXCESSIVE RAIN EXPECTED INTO FRIDAY...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL PENNSYLVANIA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ADAMS, BEDFORD, BLAIR, CAMBRIA, CLEARFIELD, COLUMBIA,
CUMBERLAND, DAUPHIN, FRANKLIN, FULTON, HUNTINGDON, JUNIATA,
LANCASTER, LEBANON, MIFFLIN, MONTOUR, NORTHERN CENTRE,
NORTHERN CLINTON, NORTHERN LYCOMING, NORTHUMBERLAND, PERRY,
SCHUYLKILL, SNYDER, SOMERSET, SOUTHERN CENTRE, SOUTHERN
CLINTON, SOUTHERN LYCOMING, SULLIVAN, TIOGA, UNION, AND YORK.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* SEVERAL ROUNDS OF MODERATE TO HEAVY SHOWERS, AND THE POTENTIAL
FOR LOCALIZED TRAINING OF THUNDERSTORMS ACROSS THE SAME
LOCATIONS, COULD LEAD TO EXCESSIVE RAINFALL RATES OF 1 TO 2
INCHES IN LESS THAN AN HOUR, AND BRING THE THREAT OF FLASH
FLOODING.
* FLOOD PRONE ROADS ADJACENT TO STREAMS COULD BE ERODED AND
WASHED OUT BY HIGH, FAST-MOVING WATER. IF YOU ENCOUNTER WATER
OVER THE ROADS TURN AROUND AND SEEK AND ALTERNATE ROUTE.
WASHED OUT ROADS AND THE DEPTH OF WATER OVER THE ROADS IS
ESPECIALLY DIFFICULT TO DISCERN AT NIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
REVIEW FLOOD SAFETY AND PREPAREDNESS INFORMATION AT
WEATHER.GOV/FLOOD.
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