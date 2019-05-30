The annual meeting of the DuBois Area Community Concert Association will be held Tuesday, June 4, at 6 p.m. The meeting will be held at the CTK Community Center across from Christ the King at 1100 W. Long Ave., DuBois. DACCA season ticket holders are welcome to attend this meeting.

All members are reminded to renew their season tickets as soon as possible.

Season tickets for the DACCA 2019-2020 season are available. Please call Frank Foulkrod at 371-1764 or Marcheta Kovalyak at 653-2986 for more information.

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