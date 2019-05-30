...SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO DEVELOP THIS
AFTERNOON AND BRING THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS
EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL PENNSYLVANIA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ADAMS, BEDFORD, BLAIR, CAMBRIA, CLEARFIELD, COLUMBIA,
CUMBERLAND, DAUPHIN, FRANKLIN, FULTON, HUNTINGDON, JUNIATA,
LANCASTER, LEBANON, MIFFLIN, MONTOUR, NORTHERN CENTRE,
NORTHUMBERLAND, PERRY, SCHUYLKILL, SNYDER, SOMERSET, SOUTHERN
CENTRE, SOUTHERN CLINTON, SOUTHERN LYCOMING, UNION, AND YORK.
* UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING
* RENEWED ROUNDS OF HEAVY SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE EXPECTED
TO FORM THIS AFTERNOON. RAINFALL OF AN INCH OR MORE IN A SHORT
PERIOD OF TIME WILL BRING THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING.
AREAS THAT SAW HEAVY RAIN OVER THE PREVIOUS COUPLE OF DAYS
WILL BE MOST VULNERABLE TO FLOODING.
* TURN AROUND, DON'T DROWN! FIND AN ALTERNATE ROUTE IF YOU
ENCOUNTER A FLOODED ROADWAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
REVIEW FLOOD SAFETY AND PREPAREDNESS INFORMATION AT
WEATHER.GOV/SAFETY/FLOOD.
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