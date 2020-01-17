LEWISBURG — Bucknell University has released the dean's list for outstanding academic achievement during the fall semester of the 2019-20 academic year. A student must earn a grade point average of 3.5 or higher on a scale of 4.0 to receive dean's list recognition.

  • Mario Chiappelli of Weedville
  • Anna Cristini of Ridgway
  • Maddie Kear of St. Marys
  • Haley Pettenati of DuBois
  • Elliot Thorp of Clearfield

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