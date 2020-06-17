BROCKWAY — The Brockway Area High School Senior Awards program was held June 3.
The awards are as follows:
Honor Students: Mariah Alanskas, Trevor Baka, Kathryn Baker, Kayley Benden, Nathan Bennett, Emily Botwright, Chanell Britten, Ethan Buttery, Emma Cavalline, Brock Cramer, Caitlyn Drobny, Mary Fremer, Troy Fyock, Anthony Glasl, Kayla Jamison, Eric Johnson, Makynsey Kepner, Ian Koehler, Kasie Leach, Amanda Lewis, Katherine McMeekin, Salem Murray, Mackenzie Overbeck, Sylvia Pisarchick, Gabreanna Resch, Shaughnessea Richardson, Levio Scolese, Alexia Seyler, Phillip Shifter, Macie Smith, Gabriella Spellen, Lainee Swanson, Sara Trunzo, Justice Williams, Jonathan Wood
Class Officers: President –Anthony Glasl, Vice President –Kathryn Baker, Secretary –Chanell Britten, Treasurer –Emma Cavalline
Scholastic Honor Awards: Valedictorian-Lainee Swanson, Salutatorian-Sylvia Pisarchick
The Frank Varischetti Scholarship Awards: Lainee Swanson, Sylvia Pisarchick, Shaughnessea Richardson, Emma Cavalline, Chanell Britten, Ian Koehler, Mary Fremer, Mariah Alanskas, Sara Trunzo, Phillip Shifter
The Glenn and Ruth Mengle Foundation Scholarships: Mariah Alanskas, Kathryn Baker, Kayley Benden, Nathan Bennett, Chanell Britten, Emma Cavalline, Brock Cramer, Mary Fremer, Anthony Glasl, Kayla Jamison, Ian Koehler, Kasie Leach, Amanda Lewis, Katherine McMeekin, Salem Murray, Mackenzie Overbeck, Sylvia Pisarchick, Shaughnessea Richardson, Phillip Shifter, Macie Smith, Gabriella Spellen, Lainee Swanson, Sara Trunzo, Justice Williams, Jonathan Wood
The Glenn and Ruth Mengle Foundation Scholarships (Business, Trade, Technical School Enrollment): Michael Drall, Ethan Freemer, Andrew Hickman, Dominic Marchiori, Anthony Newcome, Isaac Painter, Alexia Seyler, Braidon Smith
L. Jean and Jay S. Wells Memorial Scholarships: Emma Cavalline, Brock Cramer, Mary Fremer, Shaughnessea Richardson, Sara Trunzo
Rita M. Fiddler Cook Scholarship: Phillip Shifter
School Board Service Representative Award: Anthony Glasl
The Shane Horner Memorial Scholarship: Katherine McMeekin
The Judith Britten Memorial Scholarship: Kasie Leach
The Rotary Club Scholarships: Shaughnessea Richardson, Lainee Swanson
The DuBois Council on the Arts: Kathryn Baker, Kayley Benden
The Ashley Stang Esposito Memorial Scholarships: Kayley Benden, Anthony Glasl, Lainee Swanson
The Horton Township Sportmen’s Club Scholarships: Andrew Hickman, Austin Pringle
The Justin Barraclough Memorial Scholarships: Emma Cavalline, Mackenzie Overbeck
The Forsyth Drilling, Inc. Scholarships: Katherine McMeekin, Lainee Swanson
The Daughters of the American Revolution Good Citizen Award: Lainee Swanson
The Ellen Marie McMeekin Scholarship: Chanell Britten
The Karli Bennett VanBenthusen Memorial Scholarships: Sylvia Pisarchick, Justice Williams
The Brockway Area Kaimanns Club Scholarships: Nathan Bennett, Anthony Glasl, Katherine McMeekin
The Burnice Shepley Music Award: Kasie Leach
The George Monaco Music Award: Kathryn Baker
The Clara Hall Auxillary Scholarships: Alec Freemer, Mary Fremer, Amanda Lewis, Katherine McMeekin, Sylvia Pisarchick, Macie Smith, Gabriella Spellen, Lainee Swanson, Jonathan Wood
The Penn State University – DuBois Campus Scholarships: Nathan Bennett, Emma Cavalline, Brock Cramer, Kasie Leach, Austin Pringle, Justice Williams
The Horton-Brockway Lioness Club Scholarship: Lainee Swanson
The Robert P Martini Memorial Scholarships: Chanell Britten, Shaughnessea Richardson, Sara Trunzo
The Jeff Fustine Memorial Firefighter Scholarship: Lainee Swanson
The Jodi Wilcox Family Memorial Scholarship: Shaughnessea Richardson
The Aaron Cantafio Life Changing Award: Anthony Glasl
The Edward and Evelyn Biss Nursing Scholarship: Katherine McMeekin
The Anthony L. Petruzzi Educational-Athletic Memorial Award: Lainee Swanson
The Vietnam Veterans of America Bucktail Chapter 720 Scholarship: Lainee Swanson
The United Electric “Shine the Light” Scholarships: Katherine McMeekin, Mackenzie Overbeck, Lainee Swanson
The Sandy High School Alumni Scholarship: Sylvia Pisarchick
The McClusky-Roynan Lodge Memorial Association Scholarship of the PA State Police: Sylvia Pisarchick
The DuBois Area Jaycees Scholarship: Shaughnessea Richardson
Senior High Presidential Awards for Educational Excellence: Mariah Alanskas, Kathryn Baker, Nathan Bennett, Emily Botwright, Chanell Britten, Ethan Buttery, Emma Cavalline, Brock Cramer, Mary Fremer, Troy Fyock, Anthony Glasl, Kayla Jamison, Ian Koehler, Kasie Leach, Amanda Lewis, Katherine McMeekin, Salem Murray, Sylvia Pisarchick, Gabreanna Resch, Shaughnessea Richardson, Phillip Shifter, Lainee Swanson, Sara Trunzo, Justice Williams
Scholastic Assessment Test:
1200 Club: Kayley Benden, Emma Cavalline, Sylvia Pisarchick, Phillip Shifter, Lainee Swanson, Sara Trunzo
650 Club – Math: Emma Cavalline, Lainee Swanson
650 Club – Verbal: Lainee Swanson
Most Improved Grade Point Average Award: Tyler Rigard
The Class of 1988 Scholarship Award: Megan Crawford
The Class of 1969 Memorial Award for Excellence: Lainee Swanson
The Class of 1943 Scholarship Award: Macie Barber
American Red Cross Educational Scholarship: Gabriella Spellen
English Scholarship Award: Shaughnessea Richardson
Social Studies Achievement Award: Shaughnessea Richardson
Mathematics Award: Lainee Swanson
Senior Student Council Service Awards: Katherine McMeekin, Justice Williams
Mock Trial Awards: Mariah Alanskas, Troy Fyock, Kayla Jamison, Shaughnessea Richardson, Phillip Shifter
Thespian Society: Kathryn Baker, Kasie Leach, Phillip Shifter
Perfect Attendance Award 8th-12th grade: Nathan Bennett
Perfect Honor Roll 9th-12th grade: Chanell Britten, Mary Fremer, Troy Fyock, Anthony Glasl, Katherine McMeekin, Salem Murray, Sylvia Pisarchick, Shaughnessea Richardson, Phillip Shifter, Lainee Swanson, Sara Trunzo