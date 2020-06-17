BROCKWAY — The Brockway Area High School Senior Awards program was held June 3.

The awards are as follows:

Honor Students: Mariah Alanskas, Trevor Baka, Kathryn Baker, Kayley Benden, Nathan Bennett, Emily Botwright, Chanell Britten, Ethan Buttery, Emma Cavalline, Brock Cramer, Caitlyn Drobny, Mary Fremer, Troy Fyock, Anthony Glasl, Kayla Jamison, Eric Johnson, Makynsey Kepner, Ian Koehler, Kasie Leach, Amanda Lewis, Katherine McMeekin, Salem Murray, Mackenzie Overbeck, Sylvia Pisarchick, Gabreanna Resch, Shaughnessea Richardson, Levio Scolese, Alexia Seyler, Phillip Shifter, Macie Smith, Gabriella Spellen, Lainee Swanson, Sara Trunzo, Justice Williams, Jonathan Wood

Class Officers: President –Anthony Glasl, Vice President –Kathryn Baker, Secretary –Chanell Britten, Treasurer –Emma Cavalline

Scholastic Honor Awards: Valedictorian-Lainee Swanson, Salutatorian-Sylvia Pisarchick

The Frank Varischetti Scholarship Awards: Lainee Swanson, Sylvia Pisarchick, Shaughnessea Richardson, Emma Cavalline, Chanell Britten, Ian Koehler, Mary Fremer, Mariah Alanskas, Sara Trunzo, Phillip Shifter

The Glenn and Ruth Mengle Foundation Scholarships: Mariah Alanskas, Kathryn Baker, Kayley Benden, Nathan Bennett, Chanell Britten, Emma Cavalline, Brock Cramer, Mary Fremer, Anthony Glasl, Kayla Jamison, Ian Koehler, Kasie Leach, Amanda Lewis, Katherine McMeekin, Salem Murray, Mackenzie Overbeck, Sylvia Pisarchick, Shaughnessea Richardson, Phillip Shifter, Macie Smith, Gabriella Spellen, Lainee Swanson, Sara Trunzo, Justice Williams, Jonathan Wood

The Glenn and Ruth Mengle Foundation Scholarships (Business, Trade, Technical School Enrollment): Michael Drall, Ethan Freemer, Andrew Hickman, Dominic Marchiori, Anthony Newcome, Isaac Painter, Alexia Seyler, Braidon Smith

L. Jean and Jay S. Wells Memorial Scholarships: Emma Cavalline, Brock Cramer, Mary Fremer, Shaughnessea Richardson, Sara Trunzo

Rita M. Fiddler Cook Scholarship: Phillip Shifter

School Board Service Representative Award: Anthony Glasl

The Shane Horner Memorial Scholarship: Katherine McMeekin

The Judith Britten Memorial Scholarship: Kasie Leach

The Rotary Club Scholarships: Shaughnessea Richardson, Lainee Swanson

The DuBois Council on the Arts: Kathryn Baker, Kayley Benden

The Ashley Stang Esposito Memorial Scholarships: Kayley Benden, Anthony Glasl, Lainee Swanson

The Horton Township Sportmen’s Club Scholarships: Andrew Hickman, Austin Pringle

The Justin Barraclough Memorial Scholarships: Emma Cavalline, Mackenzie Overbeck

The Forsyth Drilling, Inc. Scholarships: Katherine McMeekin, Lainee Swanson

The Daughters of the American Revolution Good Citizen Award: Lainee Swanson

The Ellen Marie McMeekin Scholarship: Chanell Britten

The Karli Bennett VanBenthusen Memorial Scholarships: Sylvia Pisarchick, Justice Williams

The Brockway Area Kaimanns Club Scholarships: Nathan Bennett, Anthony Glasl, Katherine McMeekin

The Burnice Shepley Music Award: Kasie Leach

The George Monaco Music Award: Kathryn Baker

The Clara Hall Auxillary Scholarships: Alec Freemer, Mary Fremer, Amanda Lewis, Katherine McMeekin, Sylvia Pisarchick, Macie Smith, Gabriella Spellen, Lainee Swanson, Jonathan Wood

The Penn State University – DuBois Campus Scholarships: Nathan Bennett, Emma Cavalline, Brock Cramer, Kasie Leach, Austin Pringle, Justice Williams

The Horton-Brockway Lioness Club Scholarship: Lainee Swanson

The Robert P Martini Memorial Scholarships: Chanell Britten, Shaughnessea Richardson, Sara Trunzo

The Jeff Fustine Memorial Firefighter Scholarship: Lainee Swanson

The Jodi Wilcox Family Memorial Scholarship: Shaughnessea Richardson

The Aaron Cantafio Life Changing Award: Anthony Glasl

The Edward and Evelyn Biss Nursing Scholarship: Katherine McMeekin

The Anthony L. Petruzzi Educational-Athletic Memorial Award: Lainee Swanson

The Vietnam Veterans of America Bucktail Chapter 720 Scholarship: Lainee Swanson

The United Electric “Shine the Light” Scholarships: Katherine McMeekin, Mackenzie Overbeck, Lainee Swanson

The Sandy High School Alumni Scholarship: Sylvia Pisarchick

The McClusky-Roynan Lodge Memorial Association Scholarship of the PA State Police: Sylvia Pisarchick

The DuBois Area Jaycees Scholarship: Shaughnessea Richardson

Senior High Presidential Awards for Educational Excellence: Mariah Alanskas, Kathryn Baker, Nathan Bennett, Emily Botwright, Chanell Britten, Ethan Buttery, Emma Cavalline, Brock Cramer, Mary Fremer, Troy Fyock, Anthony Glasl, Kayla Jamison, Ian Koehler, Kasie Leach, Amanda Lewis, Katherine McMeekin, Salem Murray, Sylvia Pisarchick, Gabreanna Resch, Shaughnessea Richardson, Phillip Shifter, Lainee Swanson, Sara Trunzo, Justice Williams

Scholastic Assessment Test:

1200 Club: Kayley Benden, Emma Cavalline, Sylvia Pisarchick, Phillip Shifter, Lainee Swanson, Sara Trunzo

650 Club – Math: Emma Cavalline, Lainee Swanson

650 Club – Verbal: Lainee Swanson

Most Improved Grade Point Average Award: Tyler Rigard

The Class of 1988 Scholarship Award: Megan Crawford

The Class of 1969 Memorial Award for Excellence: Lainee Swanson

The Class of 1943 Scholarship Award: Macie Barber

American Red Cross Educational Scholarship: Gabriella Spellen

English Scholarship Award: Shaughnessea Richardson

Social Studies Achievement Award: Shaughnessea Richardson

Mathematics Award: Lainee Swanson

Senior Student Council Service Awards: Katherine McMeekin, Justice Williams

Mock Trial Awards: Mariah Alanskas, Troy Fyock, Kayla Jamison, Shaughnessea Richardson, Phillip Shifter

Thespian Society: Kathryn Baker, Kasie Leach, Phillip Shifter

Perfect Attendance Award 8th-12th grade: Nathan Bennett

Perfect Honor Roll 9th-12th grade: Chanell Britten, Mary Fremer, Troy Fyock, Anthony Glasl, Katherine McMeekin, Salem Murray, Sylvia Pisarchick, Shaughnessea Richardson, Phillip Shifter, Lainee Swanson, Sara Trunzo

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