BROCKWAY — The Brockway Area Historical Society announces memorial contributions.

In memory of:

Paul Albert McKinley by Sherry (McKinley) & Richard Wolfgang

Gary Taylor by Rebecca Lennard & Family

Robert Martini by Fran & Linda Morelli & family

Catherine Charlesen by R.G. Paszkiewicz

Maurice Prendergaet by Patty Huffman

Bob Kemmerer by Charles & Nanc Poust

Mary Keagle by Fran & Linda Morelli & Keeker Benson

Anna Ceriani by Fran & Linda Morelli & Keeker Benson

Anne Ryder-Riccardi by Fran & Linda Morelli

Judy Bianco by Fran & Linda Morelli & Family

Margaret “Peg” O’Donnell by Fran & Linda Morelli

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