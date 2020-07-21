BROCKWAY — The Brockway Area Historical Society announces memorial contributions.
In memory of:
Paul Albert McKinley by Sherry (McKinley) & Richard Wolfgang
Gary Taylor by Rebecca Lennard & Family
Robert Martini by Fran & Linda Morelli & family
Catherine Charlesen by R.G. Paszkiewicz
Maurice Prendergaet by Patty Huffman
Bob Kemmerer by Charles & Nanc Poust
Mary Keagle by Fran & Linda Morelli & Keeker Benson
Anna Ceriani by Fran & Linda Morelli & Keeker Benson
Anne Ryder-Riccardi by Fran & Linda Morelli
Judy Bianco by Fran & Linda Morelli & Family
Margaret “Peg” O’Donnell by Fran & Linda Morelli