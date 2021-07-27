BROCKWAY — The Brockway Area Jr.-Sr. High School Honor Roll and Honor Standing lists have been announced for the fourth quarter.
Honor Roll
GRADE 12
Noah Bash, Aiden Bullers, Abhishek Chadha, Marcus Copelli, Jacob DeBerti, Joel Gaston, Benjamin Glasl, Alexis Gorham, Lilyanna Henry, Karissa Holt, Mackenzie Hook, Dominic Inzana, Cassidy Kahle, Ryan Lin, Morgan Lindemuth, Miranda Mancini, Sydney Manno, Madelyn Newcome, Morgan Pirow, Ethan Rendos, Sarah Rosman, Emily Roush, Megan Smiley, Grace Stewart, Matthew Taylor, Natalie Wilson.
GRADE 11
Alexis Allen, Bailey Allison, Selena Buttery, Caitlin Ceprish, Olivia Clark, Alyssa Dietz, Caleb Freemer, Noah Fremer, Madalynne Heckman, Nicole Jamison, Sarah Koehler, Margo Lindenmuth, Jared Marchiori, Audrey Mezser, Sadie Orinko, Landon Schmader, Lauren Schmader, Nolan Swanson, Izabel Taylor, Danielle Wood.
GRADE 10
Chloe Benden, Alexzander Carlson, Rachael Ellenberger, Aiden Grieneisen, Reina Kahle, Johnathan Knox, Emily Michalski, Emma Miller, Alia Mosier, Macie Orinko, Alex Pearce, Hunter Raffeinner, Taylor Rhed, Abigail Rhed-Latshaw, Savannah Ross, Madelyn Schmader, Natalie Smith, Paris Stern, Seth Stewart, Riley Williams.
GRADE 9
Dylan Bash, Jendy Celestino Cuello, Lillie Dierolf, Aubrey Freemer, Karissa Fremer, Mayson Fremer, Raegan Gelnette, Isaac Guaglianone, Lillian Heilbrun, Lena Hess, Hannah Holt, Jacob Maze, Jacob Newcamp, Lauren Rendos, Alyssa Rittenhouse, Aubry Ryan, Emelia Snell, Myer Tretick, Damon Tucker, Levi Wilcox, Aaliyah Witherite, Chad Young.
GRADE 8
Ashden Barefield, Matthew Becker, Emily Bennett, Anna Brubaker, Tristan Coder, Raiden Craft, Caroline Ford, Bailey Franci, Lorenzo Freemer, Delayne Fremer, Timothy Fremer, Hunter Graham, Meghan Hertel,
Kendra Jones, Garrett Keister, Addison Lee, Adam Lin, Mia Martino, Leah Moore, Madison Mortimer, Josie Orinko, Parker Pisarchick, Kalina Powell, Zoe Puhala, Cheyanne Roush.
GRADE 7
Jocelyn Aiello, Maddison Anderson, Cadien Bundy, Dominic Carlini, Connor Carnahan, Vincent Cavalline, Hariti Chadha, Samantha Erickson, Garrett Frantz, Mya Fremer, Phoebe Grieneisen, Conner Halpin, Levi Hepler, Carter Himes, John Bryce Himes, Mackenzie Holmes, Bradey Hughes, Colin Keith, Razayah Keller, Kaitlin Knox, Austin Lindemuth, Zane McFadden, Tanner Raffeinner, Abigail Rhed, Ayden Serafini, Mallory Smith, Mario Smith, Meeca Smith, Rheanna Spinda, Landon Thompson, Jocelyn Troutman, Kassandra Tucker, Aiden Wilcox.
HONOR STANDING
GRADE 12
Emily Calliari, Elijah Gibson, Cassidy Grieneisen, Nathan Harris, Jacob Hepler, Mackenzie Mooney, Abbey Nichols, Lewis Painter, Damian Rutherford, Brooklynn Skinner, Rylee Welsh, Jena Zimmerman.
GRADE 11
Haven Baker, Marcus Bennett, Morgan Carnahan, Ludrica Crawford, Makenzie Fields, Ciara Morelli, Carter Nichols, Garret Park, Liam Ryan, Austin Schmader, Eric Young.
GRADE 10
Shaelynn Brubaker, Amanda Decker, Maci Dixon, Tanner Guaglianone, Ryan Rutherford, Dakota Snyder, Ezra Swanson, Leah Trunzo.
GRADE 9
Samantha Barber, Madalyn Bennett, Andrew Brubaker, Zona Calhoun, Jorja Fitzgerald, Amber Lathrop, Weston Pisarchick, Eliza Powell, Kylie Ryckman, Reese Yahner.
GRADE 8
Matthew Betts, Eric Clark, Ethan Cramer, Connor Cubbon, Chloe Gresak, Timothy Hamilton, Jacob Hoover, Brenden Kahle, Reese Lunger, Jedidiah Manno, Alexis Moore, Eric Mowrey, Michael Pirow, Colton Ross, Maggie Snyder, Joseph Steele, Bryce Troutman, Wesley Wolfe.
GRADE 7
Madison Becker, Madalynn-Jade Brown, Hailey Burkett, Kelly Christian, Addison Deyarmin, Peytion Frantz, Izabella Guaglianone, Brea Heilbrun, Electra Henry, Elise Hertel, Eric Lindemuth, Nathan May, Joseph McMinn, Hunter Mills, Tanzleigh Murrary, Mylie Orinko, Gage Park, Gianna Patricelli, Alexandria Roush, Riley Salizzoni, Sophia Schmader, Lily Spratt.