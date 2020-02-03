BROCKWAY — The Brockway Area Junior-Senior High School has announced the Honor Roll and Honor Standing for the second nine weeks.
Honor RollGrade 12
Mariah Alanskas, Trevor Baka, Kayley Benden, Nathan Bennett, Chanell Britten, Ethan Buttery, Emma Cavalline, Brock Cramer, Caitlyn Drobny, Mary Fremer, Troy Fyock, Anthony Glasl, Kayla Jamison, Makynsey Kepner, Ian Koehler, Kasie Leach, Amanda Lewis, Katherine McMeekin, Salem Murray, Sylvia Pisarchick, Shaughnessea Richardson, Levio Scolese, Phillip Shifter, Lainee Swanson, Sara Trunzo, Justice Williams, Jonathan Wood.
Grade 11
Ty Barr, Noah Bash, Aiden Bullers, Marcus Copelli, Lance Dowdall, Elijah Fremer, Joel Gaston, Benjamin Glasl, Lilyanna Henry, Karissa Holt, Mackenzie Hook, Dominic Inzana, Cassidy Kahle, Clifford Kinser, Ryan Lin, Morgan Lindemuth, Miranda Mancini, Madelyn Newcome, Morgan Pirow, Ethan Rendos, Emily Roush, Grace Stewart, Liliane Sysko, Alexis Waclawik, Rylee Welsh, Jena Zimmerman.
Grade 10
Alexis Allen, Bailey Allison, Selena Buttery, Morgan Carnahan, Caitlin Ceprish, Olivia Clark, Alyssa Dietz, Makenzie Fields, Caleb Freemer, Derek Gelnette, Madalynne Heckman, Nicole Jamison, Sara Koehler, Margo Lindenmuth, Jared Marchiori, Ciara Morelli, Eliza Mowrey, Sadie Orinko, Garret Park, Emily Preston, Landon Schmader, Lauren Schmader, Dustin Shaffer, Nolan Swanson, Danielle Wood, Eric Young.
Grade 9
Chloe Benden, Shaelynn Brubaker, Alexzander Carlson, Amanda Decker, Maci Dixon, Rachael Ellenberger, Aiden Grieneisen, Gabrielle Hertel, Reina Kahle, Johnathan Knox, Hunter Krach, Madison Marzullo, Emily Michalski, Emma Miller, Macie Orinko, Alex Pearce, Hunter Raffeinner, Taylor Rhed, Abigail Rhed-Latshaw, Savannah Ross, Madelyn Schmader, Natalie Smith, Paris Stern, Seth Stewart, Shayleigh Thomas.
Grade 8
Samantha Barber, Dylan Bash, Madalyn Bennett, Zona Calhoun, Lillie Dierolf, Aubrey Freemer, Mayson Fremer, Raegan Gelnette, Isaac Guaglianone, Lillian Heilbrun, Lena Hess, Hannah Holt, Kennedi Lasher, Amber Lathrop, Jacob Maze, Keira Mumford, Weston Pisarchick, Ashleigh Pontious, Lauren Rendos, Alyssa Rittenhouse, Aubry Ryan, Emelia Snell, Myer Tretick, Johanna Troutman, Damon Tucker, Levi Wilcox, Aaliyah Witherite, Chad Young.
Grade 7
Emily Bennett, Anna Brubaker, Sadie Carpenter, Tristan Coder, Caroline Ford, Bailey Franci, Lorenzo Freemer, Delayne Fremer, James Fremer, Timothy Fremer, Hunter Graham, Chloe Gresak, Timothy Hamilton, Meghan Hertel, Kendra Jones, Kellyece Joseph, Addison Lee, Adam Lin, Sophia Lorentz, Jedidiah Manno, Mia Martino, Alexis Moore, Leah Moore, Madison Mortimer, Eric Mowrey, Josie Orinko, Parker Pisarchick, Madison Pontious, Kalina Powell, Zoe Puhala, Ava Reitz, Cheyanne Roush, Eric Wherry, Wesley Wolfe.
Honor StandingGrade 12
Travis Baka, Kathryn Baker, Macie Barber, Chad Bennett, Emily Botwright, Deven Freeman, Alec Freemer, Deja Iddings, Taylor Little, Dominic Marchiori, Mackenzie Overbeck, Isaac Painter, Gabreana Resch, Tyler Rigard, Alexia Seyler, Gabriella Spellen.
Grade 11
Jacob DeBerti, Lance Fitzgerald, Conner Ford, Alexis Gorham, Jacob Hepler, Dakota Malmgren, Lewis Painter, Joshua Pentz, Alyx Rosman, Sarah Rosman, Hailey Ruberto, Brooklynn Skinner, Megan Smiley, Brianna Thomas, Natalie Wilson, Delaney Wineberg.
Grade 10
Noah Adams, Dylan Antonuccio, Marcus Bennett, Alexandra Cribbs, Lily Delp, Austin Dubay, Hailey Emigh, Joseph Hertel, Cole Lunger, Audrey Mezser, Mark Palmer, Liam Ryan, Daniel Shugarts, Ethan Ward, Alexis Williams, Hannah Zuccolotto.
Grade 9
Brady DeMonte, Jasmine Johnson, Stephanie Kuntz, Brooke Newton, Norah Papa, Saylor Papa, Kaitlyn Puhala, Lydia Smith, Dakota Snyder, Stephanie Stage, Ezra Swanson, Gavin Thompson, Leah Trunzo.
Grade 8
Mason Bundy, Adam Carnahan, Dante Fields, Jorja Fitzgerald, Troy Johnson, Trevor Murray, Jacob Newcamp, Marajah Porrin, Kylie Ryckman, Tehya Shaw, Owen Shepler, Aiden Shifter, Jacob Trunzo, Reese Yahner.
Grade 7
Ashden Barefield, Matthew Becker, Brody Burkett, Ryan Crawford, Connor Cubbon, Mikayla Duckett, Carter Guaglianone, Jacob Hoover, Mia Hynds, Cadence Lahrman, Reese Lunger, Michael Pirow, Dakota Rhed, Colton Ross, Malikye Salada, Logan Salizzoni, Maggie Snyder, Reese Stewart, Alyssa Thomas.