INDIANA — The following students from Clearfield County have been named to the spring 2020 dean’s list at Indiana University of Pennsylvania:

Burnside: Jaycelyn M. Fleming

Clearfield: Aaron P. Aycock, Ryan Joseph Chew, Ashley J. Collins, Paige Morgan DeCasper, Michaela Sha Duez, Cassidy Jean Francisco, Elijah M. Glass, Parker Hoyt, Madison N. Kisamore, Claire Elizabeth Mikesell, Paige R. Mikesell, William Scott Plyler, Alayna G. Ryan, Nicholas Alexander Spingola, Alexis Cierra Stephenson, Cameron Lynn Thomas

Curwensville: MacKenzie A. Anderson, Ashley Marie Hamilton, Connie Laird, Sarah E. McGarry, Camryn Lynn Richards, Katherine O. Tonelli

DuBois: Alexa Alker, Dakota Waden Crook-Wean, Allen Thomas Cyphert, Madison Nicole Donahue, Daniel Michael Grassi, Alexander B. Haines, Carson Lee Hanna, Alaina M. Heberling, Kalley Elizabeth Hendricks, David Leroy Henninger, Caitlin Joelle Kalgren, Jonathan Theodor Kaufman, Dayna Lyle, Hunter Neal Rhine,Emilee Rose Risinger, Reese Elizabeth Sayers, Dominic Patrick Umbaugh, Joshua L. Wayland

Grampian: Alexandra R. Bennett

Hawk Run: Anastasia T. Laterzo, Angel C. Stagi

Houtzdale: Karly Christine Sherkel

Irvona: Alexis Tierra McElheny

Luthersburg: Jeremy Matthew Ayrault

Mahaffey: Sean A. Bennett, Fawn Drive, Emily Jean Miller

Mineral Springs: Brooke M. Ippolito, Main Street

Morrisdale: Julia Anne Herring, Sarah Katherine Orichosky, Brady L. Reitz, Shimels Road, Alaina Nicole Speigle

Olanta: Miranda Paige Beish, Little Clearfield Creek Road

Osceola Mills: Linaya Mykalene, Cassidy Rhea Hughes, Mackenzie Podliski, Penn Five Road, Natalie Ruth Sharpless

Ramey: Jon Thomas Kolesar

Rockton: Kacie D. Means

Smokerun: Justin Ray Magnetti

Westover: Josie Don McKee, Dons Lane

Woodland: Katelyn N. Lansberry

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