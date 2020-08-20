INDIANA — The following students from Clearfield County have been named to the spring 2020 dean’s list at Indiana University of Pennsylvania:
Burnside: Jaycelyn M. Fleming
Clearfield: Aaron P. Aycock, Ryan Joseph Chew, Ashley J. Collins, Paige Morgan DeCasper, Michaela Sha Duez, Cassidy Jean Francisco, Elijah M. Glass, Parker Hoyt, Madison N. Kisamore, Claire Elizabeth Mikesell, Paige R. Mikesell, William Scott Plyler, Alayna G. Ryan, Nicholas Alexander Spingola, Alexis Cierra Stephenson, Cameron Lynn Thomas
Curwensville: MacKenzie A. Anderson, Ashley Marie Hamilton, Connie Laird, Sarah E. McGarry, Camryn Lynn Richards, Katherine O. Tonelli
DuBois: Alexa Alker, Dakota Waden Crook-Wean, Allen Thomas Cyphert, Madison Nicole Donahue, Daniel Michael Grassi, Alexander B. Haines, Carson Lee Hanna, Alaina M. Heberling, Kalley Elizabeth Hendricks, David Leroy Henninger, Caitlin Joelle Kalgren, Jonathan Theodor Kaufman, Dayna Lyle, Hunter Neal Rhine,Emilee Rose Risinger, Reese Elizabeth Sayers, Dominic Patrick Umbaugh, Joshua L. Wayland
Grampian: Alexandra R. Bennett
Hawk Run: Anastasia T. Laterzo, Angel C. Stagi
Houtzdale: Karly Christine Sherkel
Irvona: Alexis Tierra McElheny
Luthersburg: Jeremy Matthew Ayrault
Mahaffey: Sean A. Bennett, Fawn Drive, Emily Jean Miller
Mineral Springs: Brooke M. Ippolito, Main Street
Morrisdale: Julia Anne Herring, Sarah Katherine Orichosky, Brady L. Reitz, Shimels Road, Alaina Nicole Speigle
Olanta: Miranda Paige Beish, Little Clearfield Creek Road
Osceola Mills: Linaya Mykalene, Cassidy Rhea Hughes, Mackenzie Podliski, Penn Five Road, Natalie Ruth Sharpless
Ramey: Jon Thomas Kolesar
Rockton: Kacie D. Means
Smokerun: Justin Ray Magnetti
Westover: Josie Don McKee, Dons Lane
Woodland: Katelyn N. Lansberry