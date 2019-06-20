CLEMSON, SC — Nicholas C. Cotter of DuBois has been named to the Dean's List at Clemson University.

Cotter, whose major is General Engineering, made the Dean's List for the spring 2019 semester.

To be named to the Dean's List, a student achieved a grade-point average between 3.50 and 3.99 on a 4.0 scale.

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