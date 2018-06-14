DuBOIS — The DuBois Area High School has announced the A and B Honor Rolls for the fourth nine weeks.
A Honor Roll
12th Grade
Alexa Alker, Danessa Allison, Derek August, Kevin Beck, Andrew Bickerstaff, Ashlee Brady, Harrison Brennan, Amber Breth, Mason Britton, Kylee Bundy, Jacob Butterfuss, Courtney Clinger, Julianne Concel, Nicholas Cotter, Matthew Coulter, Katelyn Cristini, Steven Curry, Lance DeLuca, Domenic DiLullo, Caitlin Drahushak, Marissa Dunlap, Camryn Fahr, Austin Fairman, Connor Fitzwater, Peter Foradora, Leah Fox, Elizabeth French, Hunter Gregory, Shadi Hassan, Madison Havrilesko, Gabrielle Henrichs, Alaina Horm, Adam Horner, Jacob Johnson, Alena Keen, Mackenzie Lines, Ireland Lydick, Julie Marchioni, Haley McAninch, Ian McCoy, Shannon McFadden, Ryan McGinnis, Kacie Means, Nicholas Meholick, Cole Meighen, Ryan Mitskavich, Stacy Mosier, Brittany Newell, Cole Norris, Mackenzie Obenreder, Drew Reiter, Pheobe Robillard, Jonathan Russell, Joseph Sawey, Austin Shaffer-Doan, Sarah Snyder, Ashley Stewart, Curtis Thomason, Dominic Umbaugh, Jarren Uplinger, Lauren Usaitis, Brianna Weber, Eliana Welch, Gaven Wolfgang, Alexis Wray, Bethany Zaffuto, Abigail Zeitler.
11th Grade
Andrew Boyle, Cassandra Carnesali, Henry Chapman, Taylor Charles, Antonio Deemer, Chelsea DeSalve, Franco Desantis, Alexis Dixon, Jerica Fischer, Paige Force, Morgan Gallup, Zachary Garman, Jacob Getch, Alexander Gribik, Bethany Guldbrandsen, Kevin Hamby, Alaina Heberling, Saige Jurcevich, Lucas Knarr, Noah Knarr, Erin Kopp, Rachel Korchak, Jeremy Krise, Rian Leamer, Alexis Maze, James Oberlin, Legend Perry, Benjamin Pfingstler, Emma Reed, Lane Shaffer, Joshua Singler, Alexandra Smith, Madison Smith, Jacquelyn Spicher, Trulee Stainbrook, Kaleb Stevens, Tyler Stitt, Alexis Strouse, Bayley Strouse, Blaze Welpott, Erin Wilderoter, Liam Wilderoter, Alexa Zartman.
10th Grade
Madisyn Ashenfelter, Allison Benn, Heather Bittle, Sarah Blake, Michael Brubaker, Jillian Bruni-Crytser, Stephanie Bundy, Andrew Bush, Madisan Cable, Emily Chase, Cullen Corle, Alayna Cornelius, Demeka Dawson, Amanio Deemer, Elizabeth Deible, Nicholas DiLullo, Rebecca Egolf, Felicity Enseki, Keith Fatula, Gage Fleeger, Alexia Forbes, Zita Forsyth, Ryan Fox, Gavin Frantz, Jayden Fulkroad, Amber Gallina, Catherine Gregory, Maddison Ho, Kyra Hoover, Emalee Horner, Asherah Horsley, Chase Husted, Brady Johnson, Genesis Kacsmar, Sydney Kaschalk, Rylee Kearney, McKenna Keltz, Alexander Kovalyak, Kaylee Kronenwetter, Tyler Leonard, Krissa Lichvarcik, Alex Long, Sophia Maloney, Anthony Manning, Alexia Maxim, Megan McDermott, Heath Means, Fallon Miller, Autum Monaco, Kayla Munoz, Olivia Orlowski, Colin Pfingstler, Noah Pierce, Kaitlyn Pyne, Hannah Ray, Dillan Ritchie, Kaylee Sadowski, Hayley Shilala, Ethan Smith, Kyler Smith, Melody Stainbrook, Dylan Stottish, Kiara Trethewey, Ashley Usaitis, Alexandra Volpe, Marlee Wood, Jenny Zhou.
9th Grade
Kyla Alker, Hannah Allen, Morgan Allman, Isaac Andrulonis, Camryn Bailey, Eve Barnett, Gianna Battaglia, Caleb Beard, Alicia Bryan, Jac-Lynn Cale, Courtney Carbett, Tyler Christner, Jeremy Clawson, Aniela Cortina, Donald Crabtree, John Cully, Lydia Dixon, Mackenzie Druzak, Sasha Elkassas, George Ellis, Chloe Faraone, Nicholas Farrell, Morgan Felix, Antonia Fenice, Rayna Fenstermacher, Katrina Fish, Adia Fridley, Kaylee George, Alexander Graeca, Nicholas Graeca, Savannah Gray, Sydney Gray, Abigail Guiher, Alyssa Horner, Stephanie Juarez Murguia, Justin Kalgren, Lacie Kinder, Morgan King, Rachel Kister, Ethan Knarr, Rileigh Knarr, Dale Kot, John Kunes, Beverly Liedl, Reilly Long, Derek Lyle, Maryclaire Malizia, Micayla Martin, Madison McCall, Keagan McCleary, Hannah McClung, Kaylee McCracken, Matthew McCullough, Mason McDaniel, Ellen McFadden, Jordan Miller, Mason Miller, Taiyler Miller, Karley Nelson, Olivia Nelson, Tyler Newell, Michael Orzechowski, Ashlynn Pape, Victoria Pennoyer, Reign Perry, Melina Petrick, Olivia Reed, Emily Richards, Makayla Robertson, Devin Rothrock, Kaylee Santell, Lucy Scheffler, Monica Scotto, Natalia Sepulveda, Ty Sheloski, Ryan Sickeri, Lakin Smith, Taylor Smith, Kylee Snyder, William Snyder, Luke Sprankle, Timothy Stainbrook Jr, Garrett Starr, Lillian States, Natalie Steele-Powell, Chloe Stoner, Sarah Swope, Avery Timko, Trista Truesdale, Jordan Uplinger, London Watt, Janee Waxler, Isaac Wayne, Amanda Weber, Saige Weible, Riley West, Payton Wheaton, Aaliyah Williams, Anna Wingard, Brady Woodward.
B Honor Roll
12th Grade
Erika Adamson, Joshua Briggs, Madison Brooks, Tiffany Brown, Jennifer Brugmann, Douglas Bumbarger, Shannon Cable, Abbey Carr, Keaton Chapman, Jason Chezosky, Crystal Clinger, Laura Conrad, Amber Corbeil, Ryan Cupp, Allen Cyphert, Kassandra Dawson, Aaron DePue, Madison Donahue, Kenneth Garvey, Dylan Good, Shaylea Haag, Ashley Hallowell, Morgan Henry, Thomas Hibbert, Kolby Ho, Kyle Hopson, Elizabeth Horne, Shelby Jurcevich, Maddison King, Marissa King, Rachel Kirkwood, Zachary Koren, Brycent Kot, Jacob Landini, Korrin Leatherman, Mikaila Leonard, Alex Luzier, Scott MacMillan, Vito Mammone, Kacey Marsh, Robert Martini, Molly Mazzaferro, April McCracken, Evan McDowell, Grace Meholick, Matthew Miller, Isabel Nissel, Molly Nosker, Danielle O’Neil, Kelsey Oakes, Crystal Park, Kelsey Patterson, Haley Pernesky, Emilee Popson, Alexis Ray, Justin Reed, Denton Runyon, Bryce Sallack, Abbeigh Schroeder, Tamara Selzler, Jacob Shugar, Megan Slawson, Keara Snead-Webster, Sarah Stanton, Matthew Starr, Jackson Sturrock, Michaela Tubbs, MacKenzie Uplinger, Kaycee Vanchure, Andrew Weese, Abigail Weiland, Levi Wells, Maggie Whelpley, Braeden Wineberg, Heather Witherow, Samuel Yount.
11th Grade
Shayla Agosti, Allyson Andrulonis, Andrea Bankovich, Ian Brown, Rion Carlson, John Chesnalavich, Karissa Cowan, Foster Crawford, Jonathan Cruz, Mia Geer, Victoria Gregory, Jeffrey Gresock, Koby Grimm, Ryan Haymaker, Baylee Hetrick, Kelli Hoffer, Austin Johns, MacKenzie Johnson, Jeremiah Kahle, Adam Kirk, Tanner Klebacha, Haley Kucera, Luke LaBrasca, Kaylee Larsen, Abigail Lecker, Karlee Leithner, Brooke Long, Gavin Luzier, Ian Maxim-Frantz, Nicholas McDonald, Ian Meterko, Madison Metzger, Jasmine Moore, Malachi Oakes, Gage Patton, Micah Pearce, Sarah Peters, Donald Picard, Marissa Polohonki, Isaac Quairiere, Dannyssa Runyon, Marissa Rusnica, Molly Scheffler, Gabrielle Snyder, Alexis Sprague, Natalie Sprague, Paige Stroka, Colin Vicklund, Cody Warnick, Courtney Weidow, Mackenzie Wolfe.
10th Grade
Samantha Agnello, Christopher Andolsek, Grant Barr, Magi Bickerstaff, Samantha Bloyer, Sarah Bloyer, Jessica Brant, Alexia Brantley, Sydney Brown, Nolan Bussell, Emily Cherubini, Allison Coppella, Christina Corso, Sommer Cravener, Kira Crawford, Isabella Davis, Jaelin Decker, Nolen Deibler, Zachary Farrell, Jacob Feldbauer, Katherine Fye, Brynlie Galiczynski, Haylea Giambanco, Jasmine Gray, Gauge Gulvas, Aliza Hallowell, Kaleb Hand, Chloe Hartzfeld, Lance Henninger, Jade Hicks, Jaelyn Hilliard, Jacob Ingram, Ashley Kister, Jordan Kotzbauer, Noah Kruies, Eben Luce, Julie Madera, McKayla Martell, Abigail Martin, Holly McDowell, Elisabeth Mohney, Tyler O’Leary, Hannah Oakes, Brittany Phillips, Jackson Pletcher, Levi Potash, Lyndsey Robinson, Edward Scott, Marc Smith, Erin Spicher, Elsie Stanley, Aaron Stevens, Justin Swauger, Kyle Sweetland, Lailah Szypulski, Kassie Uplinger, Logan Wells, Janelle Wentz, Dakotah Young.
9th Grade
Joseph Andruk, Julia Bashline, Tonilya Battaglia, Hunter Beers, Justin Burr, Alex Colbey, Chandler Cooke, Austin Cooper, Delaney Cornelius, Nathan Davies, Thalia Dawson, Jessie Dixon, Ruben Estrada, Nathan Farrell, Dominick Feldman, Tucker Fenstermacher, Ryan Gildersleeve, Dominic Hall, Connor Hamby, Elijah Hanzely, Hunter Havrilesko, Veronica Hess, Ashlyn Huff, Caleb Keighley, Helena Kline, Ashley Leshok, Dakota Luke, Shyanne Lundy, Owen Luzier, Derek Mohney, Shaelinn Muth, Sydnee Orr, Cameron Passmore, David Reitz, Nathan Reynolds, Logan Rinehart, Jacob Roberts, Jude Roen, Madeline Sensor, Tanner Shenk, Jordin Sommers, Kamrin Stevenson, Evan Thomas, Emma Torretti, Zak VanVoorhis, Bridget Wertman.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.