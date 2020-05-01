DuBOIS — The DuBois Area High School has announced the A and B Honor Rolls for the third nine weeks.
A Honor Roll
12th Grade
Hannah Albers, Madisyn Ashenfelter, Amber Beck, Brandon Bennett, Magi Bickerstaff, Samantha Bloyer, Sydney Brown, Jillian Bruni-Crytser, Nolan Bussell, Sunni Carr, Cullen Corle, Christina Corso, Sommer Cravener, Kira Crawford, Cheyenne Crook-Wean, Amanio Deemer, Nolen Deibler, Nicholas DiLullo, Felicity Enseki, Zachary Farrell, Keith Fatula, Jacob Feldbauer, Gage Fleeger, Zita Forsyth, Ryan Fox, Gavin Frantz, Jayden Fulkroad, Jasmine Gray, Chloe Hartzfeld, Maddison Ho, Kyra Hoover, Emalee Horner, Asherah Horsley, Chase Husted, Genesis Kacsmar, Sydney Kaschalk, Rylee Kearney, Ashley Kister, Jordan Kotzbauer, Kaylee Kronenwetter, Tyler Leonard, Laenee Levenduski, Krissa Lichvarcik, Alex Long, Sophia Maloney, Alexia Maxim, Megan McDermott, Heath Means, Arizona Miller, Abbie Muth, Olivia Orlowski, Colin Pfingstler, Jackson Pletcher, Levi Potash, Kaitlyn Pyne, Hannah Ray, Kaylee Sadowski, Faith Shepler, Hayley Shilala, Ethan Smith, William Smith, Erin Spicher, Elsie Stanley, Amanda Stewart, Justin Swauger, Ashley Usaitis, Marlee Wood.
11th Grade
Hannah Allen, Joseph Andruk, Isaac Andrulonis, Camryn Bailey, Eve Barnett, Anthony Battaglia, Gianna Battaglia, Justin Burr, Kayla Butterfuss, Jeremy Clawson, Austin Cooper, Amelia Corner, Aniela Cortina, Mackenzie Druzak, Sasha Elkassas, Rebecca Emigh, Chloe Faraone, Nicholas Felix, Rayna Fenstermacher, Katrina Fish, Alexander Graeca, Nicholas Graeca, Savannah Gray, Abigail Guiher, Connor Hamby, Alyssa Horner, Madison Huey, Justin Kalgren, Lacie Kinder, Morgan King, Rachel Kister, Ethan Knarr, Cindy Lam, Maryclaire Malizia, Micayla Martin, Matthew McCullough, Ellen McFadden, Katherine Miller, Taiyler Miller, Derek Mohney, Karley Nelson, Olivia Nelson, Alexis O'Kane, Ashlynn Pape, Victoria Pennoyer, Melina Petrick, Olivia Reed, Lucy Scheffler, Leigha Schweiger, Monica Scotto, Ty Sheloski, Lakin Smith, Timothy Stainbrook, Chloe Stoner, Sarah Swope, Avery Timko, Kari Trapana, Jordan Uplinger, Amanda Weber, Saige Weible, Riley West, Aaliyah Williams, Anna Wingard, Brady Woodward.
10th Grade
Aundalynn Aljoe, Justin Bankovich, Ashtyn Bickel, Madison Brantley, Benjamin Brubaker, Nakai Bussell, Brooke Chewning, Leah Colville, Allysa Croasmun, Astacio Deemer, Brycen Dinkfelt, Morgan Dixon, Mitchell Drahushak, Abby Dressler, Trey Dwire, Madee Finalle, Trey Fleeger, Joseph Foradora, Emmalee Fye, Eden Galiczynski, Katherine Garthwaite, Abigail Geist-Salone, Isabella Geist-Salone, Isabella Gregory, Landon Gustafson, Griffin Haag, Jaylen Hallowell, Molly Hamilton, Kirsten Heffner, Houston Hemke, Sarah Henninger, Reagan Hollenbaugh, Lauren Hoover, Stefanie Hoyt, Creighton Husted, Cody Jaconski, Jessica Jansky, Zachary Johnson, Gannon Kearney, Kady-Jo Kearney, Lauren Keen, Kristyna Kelemen, Christian Kirk, Trinitie Knisley, Ruth Kolash, Ryan Kovalyak, Emily Larsen, Morgan Lauver, Lindsay Lee, Riley Maxim, John Miller, Krista Miller, Samantha Monella, Haley Moore, Dory Morgan, Jaidyn Murray, Chloe Neal, Baylee Pangallo, Alex Pasternak, Kattera Patton, Jenna Pfaff, Jenna Pfingstler, Rachel Radaker, Madison Rhine, Joslynn Rodriguez, Christian Roemer, Braden Roy, Adison Ruchlewicz, Ashley Sandy, Aubrianna Schultz, Brayten Sedor, Claire Shaffer, Douglas Siple, Taylor Sizer, Delaney Smith, Allison Snyder, Ashlynn Snyder, Emilee Snyder, Joshua Spencer, Hannah Spinda, Jaedyn Stiles, Luke Sturrock, Nathan Tyler, Rylee Wadding, Lauren Walker, Christopher Warnick, Breanna Welch, Ruby Welpott, Ashlyn West, Jeremy Wolfgang, Aubriana Wykoff, Lydia Zuccolotto.
9th Grade
Michaela Albers, Mariah Allen, Aaron Andrulonis, Michael Angelo, Jonah Averill, Gilbert Barker, Kylee Baumgartner, Marina Bonfardine, Eric Bryan, Austyn Burkett, Rayne Caltagarone, Keefer Chapman, Katelyn Clinger, Kendra Cowan, Madelyn Crabtree, Johannah Crandall, Emma Cuba, Emma Delp, Carson Dombroski, Evan Dunn, Samuel Dwire, Amber Eberly, Joda Fenstermacher, Kamryn Fontaine, Garrett Frantz, Andrew Getch, Falicia Gibbs, Anna Gibson, Peyton Grimm, Shaina Guignet, Gabriella Gulvas, Anthony Gurley, Olivia Hartzfeld, Gracie Hetrick, Gabrielle Horner, Miles Horsley, Dru Javens, Adriene Kelly, Kameron Knisley, Alyx Licatovich, Katelyn Long, Morgan Lyons, Nina Maloney, Kaylie Marsh, Derek Masonis, Morgan McCandless, Abbie McCoy, Leah McFadden, Emma McGeoch, Rivers McLaren, Gabrielle Orzechowski, Madison Orzechowski, Samantha Passmore, Jessica Pfaff, Alexas Pfeufer, Lily Puckey, Grace Puncheon, Brianne Quairiere, Sierra Raab, Zachary Rafferty, Morgan Rothrock, Madison Rusnica, Pearl Russell, Angelena Sandy, Isabella Sciamanna, Nathan Shaffer, Andrew Shaffer-Doan, Rachel Sickeri, Max Smith, Emily Snyder, Madisyn Spellen, Aaliyah Stanton, Tyler Stevens, Damon Stewart, Jenna Stitt, Nathan Swope, Gavin Tenny, Anna Weible, Rylee Werner, Autumn Wilmoth, Ella Wilson, Julia Wirths, Braelyn Wolfel.
B Honor Roll
12th Grade
Heather Bittle, Sarah Blake, Sarah Bloyer, Joshuwa Bradley, Jessica Brant, Michael Brubaker, Lucas Buchanan, Stephanie Bundy, Madisan Cable, Emily Chase, Emily Cherubini, Allison Coppella, Alayna Cornelius, Leo Davis, Jaelin Decker, Elizabeth Deible, Trenton Donahue, Alexia Forbes, Katherine Fye, Quinn Galentine, Brynlie Galiczynski, Amber Gallina, Haylea Giambanco, Catherine Gregory, Gauge Gulvas, Aliza Hallowell, Kaleb Hand, Jordan Hartzfeld, Lance Henninger, Brady Johnson, McKenna Keltz, Mason Kennelly, Rachel Kirkwood, Alexander Kovalyak, Franklin Lanzoni, Grace Lindstrom, Elissa Madera, Julie Madera, Kylee Mammone, Abigail Martin, Caitlyn McClintock, Holly McDowell, Elle McMahon, Elisabeth Mohney, Autum Monaco, Evan Muth, Gerome Neiswonger, Alexander O'Harah, Tyler O'Leary, Brittany Phillips, Noah Pierce, Danielle Reesman, Dillan Ritchie, Spencer Robbins, Lyndsey Robinson, Emma Ruttinger, Shyanne Seyler, Tyler Sizer, Kyler Smith, Madison Snyder, Holly Stemmerich, Dylan Stottish, Kyle Sweetland, Jade Thomas, Kassie Uplinger, Alexandra Volpe, Hunter Walk, Madalyn Watt, Jenna Weiland, Alyssa Whipple, Skyla White, Mathias Wolfel.
11th Grade B
Morgan Allman, Caleb Beard, McKenna Britton, Alicia Bryan, Julianne Butler, Jac-Lynn Cale, Courtney Carbett, Charlene Challingsworth, Tyler Christner, Alex Colbey, Triston Cowan, Donald Crabtree, Riley Deibler, Lydia Dixon, Nathan Farrell, Morgan Felix, Antonia Fenice, Tucker Fenstermacher, Kaylee George, Ryan Gildersleeve, Sydney Gray, Caleb Hook, Bailey Hudson, Ashlyn Huff, Teagan Jacobs, Murguia Juarez, Kyle Kline, Rileigh Knarr, Chyenne Knisely, Rayla Knisely, Dale Kot, John Kunes, Kathryn LaMorte, Michael Lauver, Beverly Liedl, Reilly Long, Talyn Luzier, Skylar Marshall, Madison McCall, Jordan Miller, Mason Miller, Rowen Murray, Shaelinn Muth, Tyler Newell, Sydnee Orr, Michael Orzechowski, Reign Perry, Nathan Reynolds, Emily Richards, Makayla Robertson, Jude Roen, Devin Rothrock, Benjamin Schoo, Ryan Sickeri, Dante Smith, Taylor Smith, Kylee Snyder, William Snyder, Garrett Starr, Natalie Steele-Powell, Kamrin Stevenson, Evan Thomas, Trista Truesdale, London Watt, Janee Waxler, Bridget Wertman, Payton Wheaton, Evan Zedek.
10th Grade
JoseLynn Alsbaugh, Mason Andres, Weston Bacha, Jayden Barrick, Erich Benjamin, Noah Brooks, Taylor Buchanan, Derraick Burkett, Seleyna Corso, Mackenzie Crawford, Hunter Dillard-Schoggins, Maria Donahue, Zoie Enseki, Olivia Ferdarko, Zachary Funair, Nevada Gallup, Gianna Green, Julie Griffin, Gunner Hibbert, Colin Hipwell, Chase Hook, Ainsley Johnson, Kylie Korb, Delaney Lingenfelter, Leksi Luzier, Matthew Mulhollan, Allivia Pierce, Paige Reitz, Aiyanna Rojas, Sophia Seduski, Meridith Selby, Luke Shugar, Tyler Sipnefski, Kaleb Spangler, Jaden Swatsworth, Hayden Sweet, Kara Tilson, William Weible, Scott Wells, Ryan White, Andrea Wilmoth.
9th Grade
Austin Bailey, Faith Barrett, James Becker, Morgan Bojalad, Karley Brocious, Hunter Bullers, Emma Cass, Ashlyn Christian, Colby Clark, Thatcher Clouser, Keenan Conner-Park, Jayden Courson, Sarah DeFazio, Destiny Emert, Landon Fairman, Andrew Gudalis, Jocelyn Hallowell, Charles Harman, Brycen Henry, Andrew Hewitt, Benjamin Hickman, Jade Hudson, Arthur Kakabadze, Gavin Kaschalk, Samuel Keen, Abby-Lynne Klaiber, Rachel Kurtz, Kallysta Long, Bethany McCartney, Lillian McCauley, Cheyanne Morris, Henry Myers, Nathaniel Myers, Brock Nesselhauf, Jacob Pearce, Broc Pearsall, Cameron Pennington, Dalton Peterman, Mazie Ralston, Nathan Regec, Rylan Ridley, Taylor Rieg, Vandyn Royer, Kyle Santell, Kayla Shepherd, Samantha Smiley, Danielle Smith, Luke Tapper, Isabella Todd, Jordan Watt, Erica Williams, Benjamin Wolfgang, Kylie Woods, Natalie Young.