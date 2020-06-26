DuBOIS — The administration of DuBois Central Catholic announces the honor roll listing for the fourth quarter of the 2019-2020 academic year. Students who earned an overall average of 93 percent or better received First Honors. Students earning an overall average of 90 percent or better received Second Honors.
Grade 6
First Honors: Christian Adair, Addison Carlson, Ella Elensky, Elliana Gow, Ethan Gray, Anthony Holdren, Kalyn Johnston, Tatelyn Jones, Rylee Kulbatsky, Trent LaBenne, Jackson Lonesky, Kairys Martini, Maggie Mauthe, Elizabeth Osterman, Brando Salandra, Tessa Shaffer, Dominic Sliwinski, Addison Smith, Jack Stringer, Hudson Sweet, Benjamin Yale
Second Honors: Katherine Adair, Brooklyn Baummer-Vogel, Evan Dixon, Matson Gritzer, Virginia Myers, Lillianna Phillips, Julia Sebring, Lauren Srock.
Grade 7
First Honors: Riley Benson, Raya Bhatti, Emma Elensky, Natalie Felix, Kierra Foster, Lucas Fragle, Marina Hanes, Hope Jacob, Lauren Jenkins, Sydney MacCready, Cameron Miller, Kyan Peck, Sophia Reilly, Aurea Slimak, John Varischetti, Megan Whipple, Landon Wolfgang, Breanna Yale and Alyssa Yanek
Second Honors: Peyton Gilbert and Westin Youngdahl
Grade 8
First Honors: Andrew Adamski, Candace Andres, Tyler Baird, Cietta Blasdell, Sara Boland, Barak Clouser, Aiden Engle, Jessy Frank, Andrew Green, Melia Mitskavich, Lydia Morgan, Raegan Porter, Alexandria Rake, Kayley Risser, Haley Semancik, Lexi Shermer, Connor Siple, Brady Snyder, Ava Sorek, Mathue Volpe, Julia Werner, Addison Yanek and Kourtney Zatsick
Second Honors: Estelle Ferrari, Kiara Ludwig, Jeremiah Mondi
Grade 9
First Honors: Eva Bloom, Abigail Boyles, Alyssa Dinger-Noemi, Benjamin Gritzer, Neel Gupta, Izabella Hartzell, Carter Hickman, Faith Jacob, Alyssa Johnston, Carter Kosko, Sophie Mangiantini, Brendan Paisley, Emma Peck, Michelangelo Piccirillo, Megan Pittsley, Matthew Pyne, Morgan Redrup, Jacqueline Reilly, Sophia Rooney, Katelyn Smith, Luke Swisher, Anna Vandervort and Rose Whipple
Second Honors: Joshua Slifko
Grade 10
First Honors: Jack Adair, Aaron Bohley, Hayes Cooper, Abigail Erickson, Aaron Gankosky, Sophia Ginther, Helena Hess, Madison Hoyt, Rebecca Huegler, Jalen Kosko, Erich Lee, Savanah Morelli, Aaron Nasuti, Megan Ochs, Cole Sansom, Avery Sickeri, Alec Srock, Emma Suplizio, Morgan Tyler, Sara Werner and Atom Williams
Second Honors: Brandin Anderson and Jacob Baird
Grade 11
First Honors: Dante Armanini, Michaela Armanini, JoAnne Case, Holly Deemer, Sean Duke, Paris Farley, Isabelle Forcey, Damon Foster, Madison Gill, Isaac Gray, Madison Hannah, Alex Jenkins, Emily Joseph, Madeline Klark, Ethan Kness, Shyanne Lundy, Erin Maloney, Mia Meholick, Cade Peck, Joseph Piccirillo, Zachary Spellen, Harrison Starr, Gracee Swatsworth, Leonard Swisher, Christopher Uhl, Loren Way, Maria Werner and Elizabeth Williams
Second Honors: Natasha Kunselman and Derek Strouse
Grade 12
First Honors: Rachel Aravich, Colin Barnett, Maia Cogley, Dan Cooley, Gabriella Delzangle, Dylan Foster, Zachary George, Shayleigh Gulvas, Hannah Holdren, Jordan Kosko, Jonathan Kurtz, Isabella Mangiantini, Parker Meholick, Jaci Mennetti, Madison Miller, Rachel Miller, Madisyn Miscavish, Alexandra Ochs, Shane Paisley, Allison Pittsley, Johnathan Ritsick, Juliana Stine, Martina Swalligan and Gweneth Vida
Second Honors: Tristan Engle and Samantha Harris