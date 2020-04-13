BATON ROUGE, LA — The following people recently were initiated into The Honor Society of Phi Kappa Phi, the nation's oldest and most selective collegiate honor society for all academic disciplines.

  • Jennifer Rearick of Byrnedale at Bloomsburg University of Pennsylvania
  • Jolene Renwick of St. Marys at Duquesne University
  • Lynne Garvey of Philipsburg at Bloomsburg University of Pennsylvania

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