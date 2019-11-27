...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EST THURSDAY...
* WHAT...WEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 55 MPH
EXPECTED.
* WHERE...WESTERN PORTION OF CENTRAL PENNSYLVANIA, ESPECIALLY
THE HIGHER ELEVATIONS.
* WHEN...FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 10 AM EST THURSDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
FOR HIGH WIND SAFETY INFORMATION, VISIT WEATHER.GOV/WIND.
THE LATEST FORECAST INFORMATION CAN BE FOUND ON THE NWS STATE
COLLEGE FACEBOOK PAGE AND TWITTER @NWSSTATECOLLEGE, OR ON THE WEB
AT WEATHER.GOV/CTP.
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