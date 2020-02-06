Adam and Jessica (Angelo) Barbazzeni of Weedville announce the birth of a daughter at 5:47 p.m. on Jan. 20, 2020, at Penn Highlands DuBois.

Mayzee Eleanor Barbazzeni weighed 8 pounds, 1 ounce and was 20 inches long.

Paternal grandparents are Sharon Barbazzeni of St. Marys and Joseph Barbazzeni of Weedville. Maternal grandparents are Ed and Lori Angelo of St. Marys.

Paternal great-grandparents are Dave and Mary Jo Gutowski of Kersey. Maternal great-grandparent is Betty Angelo of DuBois.

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