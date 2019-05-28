DuBOIS — There will be a rummage sale at St. Michael's Terrace, 111 W. Long Ave., DuBois, Friday, May 31, 9 a.m.-4 p.m., and Saturday, June 1, 9 a.m.-4 p.m. The event will be located behind the building.

There will be furniture, tools, luggage, electronics, sewing machine, and new toys. The items are priced to sell. Lunch will be available at 11 a.m.

Saturday will be $1 bag day. 

Proceeds will benefit the residents' association.

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