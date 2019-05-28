THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 274 IN
EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 33 COUNTIES
IN CENTRAL PENNSYLVANIA
ADAMS BEDFORD BLAIR
CAMBRIA CAMERON CENTRE
CLEARFIELD CLINTON COLUMBIA
CUMBERLAND DAUPHIN ELK
FRANKLIN FULTON HUNTINGDON
JUNIATA LANCASTER LEBANON
LYCOMING MCKEAN MIFFLIN
MONTOUR NORTHUMBERLAND PERRY
POTTER SCHUYLKILL SNYDER
SOMERSET SULLIVAN TIOGA
UNION WARREN YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTOONA, BEDFORD, BERWICK,
BLOOMSBURG, BRADFORD, CARLISLE, CHAMBERSBURG, CLEARFIELD,
COUDERSPORT, DANVILLE, DUBOIS, EMPORIUM, GETTYSBURG, HARRISBURG,
HERSHEY, HUNTINGDON, JOHNSTOWN, LANCASTER, LAPORTE, LEBANON,
LEWISBURG, LEWISTOWN, LOCK HAVEN, MANSFIELD, MCCONNELLSBURG,
MIFFLINTOWN, MOUNT UNION, NEWPORT, POTTSVILLE, RENOVO, RIDGWAY,
SELINSGROVE, SHAMOKIN, SOMERSET, ST. MARYS, STATE COLLEGE,
SUNBURY, WARREN, WAYNESBORO, WELLSBORO, WILLIAMSPORT, AND YORK.