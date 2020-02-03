ST. MARYS — The St. Marys Area High School has announced the High Honor and Honor Rolls for the second quarter.
High Honors
Grade 12
Maria Allegreetto, Lucy Anthony, Carly Bankovich, Allison Beimel, Salina Bona, Sophia Buttery, Forest Cressley, Madalyn Dippold, Chloe Eckert, Lauren Eckert, Jay Ehrensberger, Zachary Feidler, Olivia Felmlee, Owen Frey, Kyle Gradner, Kiana GInther, Sierra Ginther, Daniel Greenthaner, Tessa Grotzinger, Tori Gudac, Allison Gutowski, Ryan Hanes, Zachary Hart, Saige Heigel, Tyler Henry, David Hetrick II, Derek Krise, Jonathan Krug, Katie Krull, Kevin Kuhar, Joseph Lipsey, Abigail Mattivi, Chloe Mattivi, Daniel McFall, Rachel Mertz, Narriann Meyer, Cassandra Minnick, Kaylee Muccio, Abigail Myers, Dylan Palmer, Cahil Parrish, Cain Pfoutz, Alexa Pistner, Megan Quesenberry, Adam Rakieski, Alexander Rakieski, Danielle Carolynn Rakieski, Timothy Rusciolelli, Haily Schatz, Allison Schlimm, Alyssa Schneider, Britney Shaw, Sabella Sicheri, Faith Smith, Benjamin Sorg, Kassandra Sorg, Jenni Straub, Reece Swanson, Sarah Thompson, Daniel Thorwart, Irene Tyler, Sarah Ann Tyler, Shawn Walsh, Campbell Zettle.
Grade 11
Allison Adamski, Domminic Aiello, Dylan Aiello, Rachel Allegretto, Gracie Azzato, Giorgia Baciga, Lindsey Benjamin, Aidan Bobik, Bryannah Bogacki, Brady Bouch, Alexa Brothers, Maria Chiappelli, James Davis, Nathaniel Eckert, Faith Ehrensberger, Lydia Ehrensberger, Samantha Ehrensberger, Jeremy Etaliano-Garthwaite, Aaron Frey, Tricia Gagliardi, Katherine Garverick, Ethan Gausman, Carlee Ginther, Brianna Grotzinger, Samantha Hayes, Brooke Henry, Lucas Huff, Jenna Ireland, Kyla Johnson, Sara Kleppinger, Janelle Krug, Emily Kunes, Maria Kunes, Jade Lindemuth, Lilia Lion, Breanna Marconi, Alana McFarland, Meghan McGonnell, Vinicius Nunes, Gina Salvaggio, Jenna Schatz, Isaac Schlimm, Angelina Steffan, Olivia Sullivan, Abbigail Uhl, Nathan Valentine, Tabatha VanEtten, Bryce Walker, Kiley Williams, Kayli Zuback.
Grade 10
Andrea Adamski, Daulton Bauer, Payton Bauer, Ava Buzard, Isabella Caskey, Nicholas Croyle, Thomas Defilippi, Olivia Dunmire, Madison Eckert, Abigail Erich, Rachel Fleming, Amarah Fullam, Emma Gavazzi, Michael Gulnac, Sarah Heary, Mia Kline, Davan Lion, Anna Lundin, Emily Mahoney, Caleb Mattiuz, Lauren Mosier, Lillian Mosier, Zachary Mosier, Ryan Nussbaum, Emily Ritter, Allison Shaffer, Sydney Shaw, Rachel Snyder, Mackenzie Trunzo.
Grade 9
Caitlin Blessel, Lily Bouch, Isabella Catalone, Lola Chmelar, Mya Cook, Rosa DePrater, Justin Dornisch, Olivia Eckels, Isabella Field, Rachael Floravit, Wyatt Foster, Tanner Fox, Wyatt Ginther, Landon Gudac, Nicholas Hayes, Vincent Lenze, Andrea Malone, Aiden McKay, Logan Mosier, Elias Nedmyer, Lindsey Reiter, Collin Reitz, Elijah Rippey, Danielle Rolley, Augustus Secco, Bryce Shannon, Emma Sorg, Kristin Tucker, Tiaura Walden, Melinda Watkavich, Matthew Wehler, Kendall Young.
Honor Roll
Grade 12
Christina Brewer, Stephanie Keech, Jordan McCarthy, Megan McMackin, Madison Phillips, Courteney Pistner, Gabrielle Rettger.
Grade 11
Abigail Becker, Chloe Bierley, Connor Bressler, Clayton Bryant, Elizabeth Huber, Luke Lasko.
Grade 10
Holly Anthony, Ryan Bille, Kailyn Blake, Madison Blythe, Grayson Bona, Connor Bullers, Andrew DePrater, Katherine Frontz, Andrew Gerber, Marissa Lenze, Alexis Mahoney, Anna Mattivi, Cameron McMackin, Tessa Reed, Lexi Silvis, Alexander Zuchowski.
Grade 9
Jourdan Carrero, Reece Ehrensberger, Clay Grazioli, Jaedyn Johnson, Shannon Kaiser, Kelsey Krise, Jayna Sette, Zachary Thorwart.