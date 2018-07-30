THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STATE COLLEGE PA HAS ISSUED A
* SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
CENTRAL CLEARFIELD COUNTY IN CENTRAL PENNSYLVANIA...
HUNTINGDON COUNTY IN CENTRAL PENNSYLVANIA...
MIFFLIN COUNTY IN CENTRAL PENNSYLVANIA...
CENTRE COUNTY IN CENTRAL PENNSYLVANIA...
BLAIR COUNTY IN CENTRAL PENNSYLVANIA...
NORTHEASTERN CAMBRIA COUNTY IN CENTRAL PENNSYLVANIA...
* UNTIL 600 PM EDT.
* AT 405 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN THAT WILL CAUSE
SMALL STREAM FLOODING IN THE ADVISORY AREA. THE RAIN SHOULD TAPER
OFF OVER MUCH OF THE REGION BETWEEN 5 AND 7 PM. HOWEVER, SOME
SPOTS HAVE ALREADY RECEIVED CLOSE TO 2 INCHES AS OF 4 PM AND AN
ADDITIONAL HALF INCH IS LIKELY.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
PHILIPSBURG, UNIONVILLE, PINE GROVE MILLS AND PRINCE GALLITZIN
STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IN HILLY TERRAIN THERE ARE HUNDREDS OF LOW WATER CROSSINGS WHICH ARE
POTENTIALLY DANGEROUS IN HEAVY RAIN. DO NOT ATTEMPT TO CROSS FLOODED
ROADS. FIND AN ALTERNATE ROUTE.
A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR PONDING
OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT.
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