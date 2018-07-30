DuBOIS — Summer Music Fest, sponsored by the City of DuBois, continues at 7 p.m. Thursday at the Cherry Amphitheater in the DuBois City Park.

This week's attraction is a new duo for Summer Music Fest. Root 2 Fifth (named for a chord progression) has received good reviews from those familiar with them. Playing mostly country music, they are sure to be a crowd pleaser, so bring lawn chairs and enjoy another evening of music in the park.

Tags

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.