DISTRICT 10 TOURNEY
LITTLE LEAGUE ALL-STARS
DuBOIS 13,
BROOKVILLE 3, 4 innings
Score by Innings
DuBois;153;4;—;13
Brookville;201;0;—;3
DuBois—13
Lexi Berta 2b 4322, Marina Hanes cf 4022, Kali Franklin ss 2000, Maggie Watt 1b 3000, Lynx Lander 3b 1100, Emily McClelland 3b 1100, Audrey Hale c 1300, Ava Baronick p 2212, Haley Reed lf 1100, Layden Mooney lf 1111, Jordan McGranor rf 1102, Emma Elensky rf 1000. Totals: 22-13-6-9.
Brookville—3
Kailin Bowser 2b 3000, Alyssa Tollini lf-p 2110, Jordan Daisley p-ss 2111, Harley Geer c 2110, Aubre Eble ss-lf 1011, Kyra Beal 1b 2000, Bethany Hack 1b 0000, Riley Eble 3b 1000, Cadence Suhan ph 1000, Zani Spellman rf 1000, Lily Mills rf 0000, Samantha Whitling cf 0000, Laela Kammerdeiner ph 1000. Totals: 16-3-4-2.
Errors: DuBois 5, Brookville 3. LOB: DuBois 4, Brookville 3. 3B: Baronick; Daisley. SB: Berta, Hanes, Lander, Hale 2; Geer, Mills.
Pitching
DuBois: Ava Baronick-4 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 3 BB, 3 SO.
Brookville: Jordan Dailey-2+ IP, 2 H, 8 R, 4 ER, 7 BB, 3 SO; Alyssa Tollini-2 IP, 4 H, 5 R, 4 ER, 0 BB, 2 SO.
Winning pitcher: Baronick. Losing pitcher: Daislet.
PUNXSUTAWNEY 13,
ST. MARYS 5
Score By Innings
St. Marys;200;210;—;5
Punxsy;219;01x;—;13
St. Marys—5
Lucy Klawuhn ss 3000, Mackenzie Bille p 3110, Gianna Surra c 3230, Gina Geci 3b 3233, Mya Pistner cf 3001, Ava Villella lf 2000, Eliza Powell ph-lf 1000, Lillian Heilbrun 1b 3011, Megan Hertel 2b 2010, Addison Carlson ph-2b 1000, Rheanna Spinda rf 2010, Reece Lunger ph-rf 1000. Totals: 27-5-10-5.
Punxsutawney—13
Laci Poole c 3212, Brooke Farmery 1b 3322, Brooke Young 3b 1100, Zoey Hoover rf 3122, EmmaLee Heckendorn rf-ph 1000, Emily McMahon p 2200, Brynn Hicks lf 1000, Maddi Kriebel ph-rf 2213, Makenna Gula 2b 3011, Avary Powell cf 1000, Brynn Hergert ph-cf 1100, Milaydi Hilliard ss 3110. Totals: 24-13-8-10.
Errors: St. Marys 4, Punxsy 0. LOB: St. Marys 4, Punxsy 4. 3B: Gula. HR: Geci; Farmery. SB: Geci 3; Poole. CS: Surra (by Poole). HBP: Young (by Bille).
Pitching
St. Marys: Mackenzie Bille-5 IP, 8 H, 13 R, 2 ER, 7 BB, 3 SO, 1 HBP.
Punxsutawney: Emily McMahon-6 IP, 10 H, 5 R, 5 ER, 0 BB, 6 SO.