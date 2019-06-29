MINOR LEAGUE
DISTRICT 10
DuBOIS 24,
BROOKVILLE 3
Score By Innings
Brookville;210;—;3
DuBois;(12)(12)x;—;24
Brookville—3
Palynn Lindermuth c 1200, Julie Greeley 3b 2000, Aubrey Belfiore p-ss 1100, Lily Plyler 1b-p 0000, Makaya McLaughlin ph 1000, Whitney Guth ss 1000, Cassidy Sarvey 2b-ph 0000, Megan McKinney cf 1000, Sydney Murdock lf 1000, Paige Hoffman lf 0000, Emma Northey rf 1000, Payton Eble 2b-p 1000, Ava Kessler 2b 0000. Totals: 10-3-0-0.
DuBois—24
Ella Elensky c 1311, Lucy Williams lf-cf 1402, Brielle Gray rf-2b 1211, Rylee Kulbatsky p 2312, Claire Gallagher ss 2211, Sumari Carr cf-ss-lf 1200, Elliott Brewer 1b 0000, Kylee O'Donnell rf 0200, Sydney Graham pr 0100, Addison Edinger 2b 0000, Tesssa Tekely pr-ph 0300, Maggie Mauthe 3b-1b 0300, Selma Kacsmar 3b 0000. Totals: 8-24-4-6.
Errors: Brookville 3, DuBois 1. LOB: Brookville 3, DuBois 1. SB: Elensky.
Pitching
Brookville: Aubrey Belfiore-1+ IP, 3 H, 17 R, 17 ER, 15 BB, 2 SO; Payton Eble-1/3 IP, 0 H, 4 R, 4 ER, 5 BB, 0 SO; Lily Plyler-2/3 IP, 1 H, 3 R, 1 ER, 3 BB, 0 SO.
DuBois: Rylle Kulbatsky-3 IP, 0 H, 3 R, 2 ER, 5 BB, 9 SO.
Winning pitcher: Kulbatsky. Losing pitcher: Belfiore.
ST. MARYS 4,
PUNXSUTAWNEY 2
Score by Innings
Punxsy;000;011;—;2
St. Marys;101;20x;—;4
Punxsutawney—2
Maggie Guidice c 3120, Brinley Hallman p 3000, Olivia Toven 1b 1001, Chloe Silverstein ss 2000, Lindee Reed 2b 3000, Mady Wachob cf 1000, Alyse Powell cf 1000, Emma Young rf 1000, Ava Fleming rf 0100, Sara Gotwald lf 1000, Alexis Covatch lf 1000, Jacelyn Keibler 3b 2000. Totals: 19-2-2-1.
St. Marys—4
Bailey Thorwart 2b 2000, Molly Hanslovan ss 2220, Avery Eckels p 3010, Kaylen Eozzo 1b 1212, Calleigh Buzard c 3011. Alison Mertz 3b 0000, Alexa Uhl 3b 1000, Guliana Muccio rf 3000, Sophia Surra lf 1000, Zoe Romanic lf 1000, Maddie Lanzel cf 2000, Sidney Reider cf 0000. Totals: 18-4-5-3.
Errors: Punxsy 0, St. Marys 2. LOB: Punxsy 3, St. Marys 7. HR: Eozzo. SF: Toven. SB: Thorwart 2, Hanslovan, Buzard. CS: Guidice (by Buzard).
Pitching
Punxsy: Brinley Hallman-5 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 7 BB, 7 SO.
St. Marys: Avery Eckels-6 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 9 SO.
Winning pitcher: Eckels. Losing pitcher: Hallman.