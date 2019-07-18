MINOR LEAGUE
STATE TOURNAMENT
ST. MARYS 20,
INGOMAR 0, 3 innings
Score by Innings
St. Marys;(12)53;—;20
Ingomar;000;—;0
St. Marys—20
Bailey Thorwart 2b 3320, Calleigh Buzard c 4321, Molly Hanslovan ss-p 2423, Avery Eckels p-ss 3222, Giuliana Muccio rf 3312, Maddie Lanzel spr-ph-rf 1101, Zoe Romanic 1b 2121, Sidney Reider cf 3123, Sophia Surra ph-cf 0001, Alexa Uhl lf 3133, Alison Mertz 3b 2100. Totals: 26-20-16-17.
Ingomar—0
Mary Kotwica cf 1000, Mia Ackerman 2b-lf 2000, Clare Kotwica p-lf 0000, Grace Zahorchak c 2000, Anna Strzempek 3b 1000, Myla Benoit lf 1000, Brianna Wilcox rf 0000, Cailyn Wateska 1b-p 1000, Brynn Hughey ss, Kenley Whalen rf-2b 0000. Totals: 9-0-0-0.
Errors: St. Marys 0, Ingomar 4. LOB: St. Marys 6, Ingomar 4. 2B: Hanslovan, Eckels. SB: Thorwart. HBP: Surra.
Pitching
St. Marys: Avery Eckels-2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 6 SO; Molly hanslovan-1 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 2 SO.
Ingomar: Clare Kotwica-2 IP, 16 H, 17 R, 11 ER, 5 BB, 1 SO; Cailyn Wateska-1 IP, 0 H, 3 R, 0 ER, 4 BB, 1 SO.