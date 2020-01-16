Heidi Mitchell
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DALLAS — The Federal Reserve Bank of Dallas has promoted DuBois native Heidi Mitchell to vice president and assistant general auditor.

Previously, she was assistant vice president and assistant general auditor.

She joined the Dallas Fed in 2006.

Mitchell holds a bachelor’s degree in business administration from Bloomsburg University and an MBA from Clarion University.

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She is the daughter of Robert and Diana Kessler and attended DuBois Area High School.

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