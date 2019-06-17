BROCKWAY — The Lisa’s Ladybugs patient care fund will hold its annual golf outing Aug. 24 beginning at 8 a.m.

Admission is $85 per golfer and $340 per team. The price includes 18 holes and a cart. Registration begins at 8 a.m. and the shotgun starts at 9 a.m. Hot dogs, drinks and a steak dinner are provided.

The event will feature prize holes, a “VEGA$” hole, raffle prizes and 50/50 drawings.

For more information, message Lori Noerr Ebel on Facebook.

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