...LOCALLY VERY HEAVY RAIN POSSIBLE FROM TRAINING SHOWERS AND
THUNDERSTORMS THIS AFTERNOON THROUGH TUESDAY NIGHT...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 2 PM EDT THIS
AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL PENNSYLVANIA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ADAMS, BEDFORD, BLAIR, CAMBRIA, CLEARFIELD, CUMBERLAND,
DAUPHIN, FRANKLIN, FULTON, HUNTINGDON, JUNIATA, LANCASTER,
LEBANON, MIFFLIN, NORTHERN CENTRE, NORTHUMBERLAND, PERRY,
SCHUYLKILL, SNYDER, SOMERSET, SOUTHERN CENTRE, UNION, AND
YORK.
* FROM 2 PM EDT THIS AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT
* A NEARLY STATIONARY FRONT WILL SHIFT SLIGHTLY NORTH AND SOUTH
OVER THE STATE THIS WEEK. THIS WILL KEEP SHOWERS AND
THUNDERSTORMS IN THE FORECAST, WITH THE HEAVIEST RAIN LIKELY
DURING THE AFTERNOON AND EVENING HOURS BOTH DAYS. THE FOCUS FOR
THE HEAVIEST RAINFALL FOR THIS AFTERNOON THROUGH TUESDAY NIGHT
WILL BE OVER THE SOUTHERN HALF OF THE STATE. TORRENTIAL RAINFALL
IS POSSIBLE FROM ANY OF THE THUNDERSTORMS. THE REPEATED, HEAVY
RAINFALL COULD BE ENOUGH TO CAUSE FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
REVIEW FLOOD SAFETY AND PREPAREDNESS INFORMATION AT
WEATHER.GOV/SAFETY/FLOOD.
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