REYNOLDSVILLE — State police in DuBois reported assisting EMS on Wednesday with a welfare check regarding a known male at a private residence on Route 310, south of Reynoldsville Borough, Winslow Township, Jefferson County.

The incident happened between 8 a.m. and noon.

The incident was resolved peacefully and no danger existed to the general public, the police said.

A portion of Route 310 was closed to traffic during these hours and later reopened.

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