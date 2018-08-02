FALLS CREEK — The body of a known 43-year-old man was found at 10 a.m. Wednesday in Sandy Lick Creek, according to DuBois-based Pennsylvania State Police.

Police are not identifying the man until the next of kin have been notified.

The man was found in the area of Route 830 and Tannery Road (near Falls Creek) in Sandy Township, Clearfield County.

The cause of death is unknown at this time.

Police said further details will be released once notification had been made to the man’s next of kin. The investigation is continuing.

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