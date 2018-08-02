...PERIODS OF HEAVY TO EXCESSIVE RAIN EXPECTED TODAY THROUGH
FRIDAY...
...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH FRIDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* A PORTION OF CENTRAL PENNSYLVANIA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ADAMS, BEDFORD, BLAIR, CAMBRIA, CLEARFIELD, COLUMBIA,
CUMBERLAND, DAUPHIN, FRANKLIN, FULTON, HUNTINGDON, JUNIATA,
LANCASTER, LEBANON, MIFFLIN, MONTOUR, NORTHERN CENTRE,
NORTHERN CLINTON, NORTHERN LYCOMING, NORTHUMBERLAND, PERRY,
SCHUYLKILL, SNYDER, SOMERSET, SOUTHERN CENTRE, SOUTHERN
CLINTON, SOUTHERN LYCOMING, SULLIVAN, TIOGA, UNION, AND YORK.
* THROUGH FRIDAY EVENING
* SEVERAL ROUNDS OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE EXPECTED THIS
AFTERNOON AND EVENING, AND AGAIN FRIDAY, ESPECIALLY DURING THE
AFTERNOON AND EVENING. MANY OF THESE STORMS WILL PRODUCE HEAVY
RAIN. IF SOME OF THESE STORMS REPEATEDLY CROSS THE SAME
LOCATIONS, IT COULD CAUSE FLASH FLOODING.
* FLOOD PRONE ROADS ADJACENT TO STREAMS COULD BE ERODED AND WASHED
OUT BY HIGH, FAST-MOVING WATER. IF YOU ENCOUNTER WATER OVER THE
ROADS TURN AROUND AND SEEK AND ALTERNATE ROUTE. IT ESPECIALLY
DIFFICULT AT NIGHT TO DISCERN THE DEPTH OF WATER OVER A ROAD,
AND EVEN IF THAT ROAD MAY BE WASHED OUT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
REVIEW FLOOD SAFETY AND PREPAREDNESS INFORMATION AT
WEATHER.GOV/FLOOD.
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