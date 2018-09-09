...A LONG DURATION HEAVY RAIN EVENT IS UNDERWAY AND IS EXPECTED
TO LAST INTO MONDAY EVENING...
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH MONDAY EVENING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL PENNSYLVANIA, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, ADAMS, BEDFORD, BLAIR, CAMBRIA, CAMERON, CLEARFIELD,
COLUMBIA, CUMBERLAND, DAUPHIN, ELK, FRANKLIN, FULTON,
HUNTINGDON, JUNIATA, LANCASTER, LEBANON, MCKEAN, MIFFLIN,
MONTOUR, NORTHERN CENTRE, NORTHERN CLINTON, NORTHERN LYCOMING,
NORTHUMBERLAND, PERRY, POTTER, SCHUYLKILL, SNYDER, SOMERSET,
SOUTHERN CENTRE, SOUTHERN CLINTON, SOUTHERN LYCOMING,
SULLIVAN, TIOGA, UNION, WARREN, AND YORK.
* THROUGH MONDAY EVENING
* RAIN WILL CONTINUE ACROSS THE AREA OVERNIGHT AND INTO MONDAY.
THE RAIN WILL FALL BRIEFLY HEAVY AT TIMES LATER TONIGHT AND
EARLY MONDAY ACROSS SOUTHERN PORTIONS.
* EXPECT THE POSSIBILITY OF FLOODING ALONG REGIONAL STREAMS AND
CREEKS, AS WELL AS IN NORMAL LOW LYING AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
REVIEW FLOOD SAFETY AND PREPAREDNESS INFORMATION AT
WEATHER.GOV/FLOOD.
TURN AROUND, DON'T DROWN!
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