PIAA
CLASS A
QUARTERFINALS
DuBOIS CENTRAL CATHOLIC 6,
CLAYSBURG-KIMMEL 5, 9 innings
Score by Innings
C-K;000;140;000;—;5
DCC;002;010;201;—;6
* There were no outs when game-winning run scored
Claysburg-Kimmel—5
Emily Clarr ss 5120, Jazmin Kennedy rf 5020, Harleigh Cavender c 4124, Haileigh Reed 3b 4100, Corryne Weyandt lf 4010, Madison Knisely 1b 4010, Bailey Garver pr 0000, Madison Fye dp 2000, Rebekah Claar 2b 4110, Megan Hartman cf 3100, Sierra Walters ph 1000, Olivia Bushore p (flex) 0000. Totals: 36-5-9-4.
DuBois Central Catholic—6
Shayeligh Gulvas ss 5010, Avery Sickeri 3b 5122, Ashley Wruble p-2b 3-23, Mia Meholick c 3010, Carley Semancik rf 4000, Alyssa Bittner 1b 4000, Maia Cogley 2b-lf 4000, Jordy Kosko cf 3321, Shyanne Lundy dp 4210, Gabby Sabatose lf (flex) 0000, Morgan Tyler p (flex) 0000. Totals: 35-6-9-6.
Errors: C-K 2, DCC 1. C-K 8, DCC 8. 2B: Knisely; Wruble. HR: Cavender; Kosko. SB: Reed; Kosko. CS: Weyandt (by Meholick); Kosko (by Cavender).
Pitching
C-K: Olivia Bushore 8+ IP, 9 H, 6 R, 4 ER, 3 BB, 5 SO.
DCC: Ashley Wruble-3 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 SO; Morgan Tyler-6 IP, 8 H, 5 R, 4 ER, 3 BB, 8 SO.
Winning pitcher: Tyler. Losing pitcher: Bushore.