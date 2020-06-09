NEW BETHLEHEM – Redbank Valley High School officials have released the names of the students who have achieved honors and high honors for the fourth quarter of the 2019/2020 school year:
SEVENTH GRADE
High Honors
Gage Duncan, Isaac Gourley, Kendall Kirkpatrick, Kolton Miller, Broc Monrean, Ava Moore and George Port.
Honors
Ayden Adams, Kira Bonanno, Keja Elmer, Isabella Faulk, Kieran Fricko, Kate Grafton, Mylee Harmon, Claire Hepler, Cadance Ingram, Breckin Minich and Aidan Neal.
Kaedyn Pago, Hunter Reichard, Taylor Ripple, Caleb Root, Rylan Rupp, Keihin Rupp, Bailey Snyder, Eva Wadding and Thomas Wegley.
EIGHTH GRADE
High Honors
Lilliane Barnett, Nevada Boyer, Donovan Calhoun, Keira Carlson, Mason Clouse, Nathan Draa, Bree Ferringer, Raegan George, Claire Henry and Sydney Kirkpatrick.
Emily Neiswonger, Mackenna Rankin, Elliot Rutkowski, Alexandra Shoemaker and Liliahna Wert.
Honors
Caden Adams, EvaLynn Barrett, Seth Barrett, Isabelle Bond, Samantha Bowser, Ty Carrier, Kloey Chestnut, Colton Conner, Brendan Davis and Marcus John.
Madison Kemmer, Robert Kephart, Gavin Kerchinski, Mathew Kozma, Brayden McCauley, Ethan McIntire, Jackson Minich, Kaeden Neiswonger and Bethany Procious.
Garrett Shaffer, Savannah Shick, Emma Taladay and Emily Truitt.
NINTH GRADE
High Honors
Paige Carlson, Hailey Duespohl, Brooklyn Edmonds, Kayla Goodman, Abby Himes, Emma Kemmer, Josie Neiswonger and Jack Ni.
Honors
Cole Bish, Alyssa Bowser, Zane Coil, Brayden Delp, Samarie Dinger, Rachel Elliott, Ryleigh Evans, Owen Harmon, Tyler Hetrick, Bailey Laughlin and McKayla McGuire.
Tate Minich, Nicholas Moore, Trevor Rearick, Caylen Rearick, Elena Root, Colton Shick, Madison Smith, Nina Space, Gwyneth Wadding and Cam Wagner.
TENTH GRADE
High Honors
Bryson Bain, Abigail Crawford, Samantha Evans, Mia Gourley, Katelyn Henry, Olivia Magagnotti, Anthony McGuire, Remington Orange, Jack Shaffer and Lillian Shaffer.
Honors
Kolby Barrett, Mariah Clark, Claire Clouse, Kaitlyn Davis, Ally Dehner, Jeffery Douglas, Andrea Felts, Madison Foringer, Quinn Fricko and LeighAnn Hetrick.
Jacob Kundick, Sarah Magness, Mackayla Males, Joseph Mansfield, Alexander Mills, Ryley Pago, Hayley Park, Jenna Procious and Emmaleigh Rupp.
Raymond Shreckengost, Ryleigh Smathers, Mackenzie Thiel, Elissa Wright and Abby Young.
ELEVENTH GRADE
High Honors
Skyelyr Bish, Kobe Bonanno, Savanna Boyer, Josie Delp, Clara Gourley, Quinlan Griffin, Rhiannon Laughlin, Shannon Little, Owen Magagnotti and Ciara Mills.
Landon Pence, Karissa Reichard, Josiah Reichard, Kia Sage, Ty Sherry, Karlee Shoemaker, Robert Weaver and Ciarra Yarger.
Honors
Coltin Bartley, Fallon Bayuk, Dalton Bish, Andrea Byers, Gabrielle Dinger, Nicolas Farster, Aidan Gardner, Matthew Green, James Gundlach and Teja Hageter.
Montana Hetrick, Megan Himes, Brooke Holben, Alaina Hook, Emma Huffman, Austin Kirkpatrick, Koltin Kline, Nico Kozma, Richard Leasure and Kassidy Lee.
Elaina Miller, Brianna Minich, Brynn Rearick, Hallee Sayers, Brooke Smith, Hayden Smith, Brooke Snyder, Mason Traister, Jaiden Travis and Zoey Troup.
Samantha Truitt, Brooklynn Veronesi, Kyle Watkins and Layne Woods.
TWELFTH GRADE
High Honors
Anthony Baileys, Noah Cyphert, Aidan Griffin, Chase Guntrum, Samuel Hetrick, Tara Hinderliter, Tiffany Kahle, Austin Leasure and Madison Moore.
Zoe Rankin, Lauren Smith and Karlee Wells.
Honors
Chase Bish, Trenton Bowersox, Francesca Dinger, Logan Draa, Declan Fricko, Kennedy Heeter, Brooklyn Hepler, Rebecca Kunselman and Samantha Neiswonger.
Carly Over, Austin Rupp, Max Tyner, Cassandra Westover and Ethan Wiant.