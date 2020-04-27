NEW BETHLEHEM – Redbank Valley High School announces high honors and honors for the third quarter of the 2019-2020 school year.
SEVENTH GRADE
High Honors
Gage Duncan, Isaac Gourley, Kate Grafton, Mylee Harmon, Claire Hepler, Cadance Ingram, Kolton Miller, Broc Monrean, Taylor Ripple and Bailey Snyder.
Honors
Giavanna Adelaar-Good, Keaton Ammerman, Ziva Bish, Kira Bonanno, Andrew Byers, Laci Campbell, Chloe Crissman, Alexis Eberle, Keja Elmer, Isabella Faulk, Mackenzie Foringer, Kieran Fricko, Hayden Giles and Cierra Gould.
Jasmine Joiner, Kendall Kirkpatrick, Ruby Lewis, Breckin Minich, Reese Minich, Makenna Monrean, Ava Moore, Landan Moore, Aidan Neal, Levi Neiswonger, Alaina Ortz, Kaedyn Pago, George Port and Hayden Rearick.
Hunter Reichard, Caleb Root, Rylan Rupp, Keihin Rupp, Leah Schrecengost, Lydia Shick, Gabriela Smith, Cody Thomason, Eva Wadding and Brenden Weaver.
EIGHTH GRADE
High Honors
Caden Adams, Lilliane Barnett, EvaLynn Barrett, Nevada Boyer, Donovan Calhoun, Keira Carlson, Mason Clouse, Bree Ferringer, Raegan George, Claire Henry, Sydney Kirkpatrick and Brayden McCauley.
Emily Neiswonger, Bethany Procious, Mackenna Rankin and Alexandra Shoemaker.
Honors
Seth Barrett, Isabelle Bond, Samantha Bowser, Ty Carrier, Kloey Chestnut, Colton Conner, Brendan Davis, Nathan Draa, Jalynn Felts, Miles Hetrick, Marcus John, Madison Kemmer, Robert Kephart, Gavin Kerchinski, Mathew Kozma and Isaiah Latuhihin.
Nevaeh Martin, Ethan McIntire, Shae Lee Minich, Kaeden Neiswonger, Elliot Rutkowski, Garrett Shaffer, Levi Shick, Savannah Shick, Emma Taladay, Emily Truitt, Liliahna Wert, Meranda White and Kayden Young.
NINTH GRADE
High Honors
Paige Carlson, Hailey Duespohl, Brooklyn Edmonds, Emma Kemmer, Bailey Laughlin, Nicholas Moore and Josie Neiswonger.
Honors
Kassandra Bashline, Cole Bish, Alyssa Bowser, Haley Brinker, Zane Coil, Brayden Delp, Samarie Dinger, Rachel Elliott, Ryleigh Evans, Kayla Goodman, Owen Harmon, James Hicks, Abby Himes, David Horner and Alivia Huffman.
McKayla McGuire, Tate Minich, Jack Ni, Trevor Rearick, Caylen Rearick, Elena Root, Carsen Rupp, Jocelyn Schrecengost, Colton Shick, Madison Smith, Nina Space, Gwyneth Wadding and Cam Wagner.
TENTH GRADE
High Honors
Hayley Adams, Andrea Felts, Mia Gourley and Katelyn Henry.
Honors
Olivia Anderson, Bryson Bain, Kolby Barrett, Caitlynn Boozer, Mariah Clark, Ethan Clinger, Claire Clouse, Abigail Crawford, Kaitlyn Davis, Ally Dehner, Jeffery Douglas, Abigale Downs, Laney Eberle, Samantha Evans and Madison Foringer.
Quinn Fricko, Marquese Gardlock, LeighAnn Hetrick, Jacob Kundick, Olivia Magagnotti, Sarah Magness, Anthony McGuire, Alexander Mills, Makayla Monrean, Remington Orange, Ryley Pago, Hayley Park and Jenna Procious.
Emmaleigh Rupp, Carlie Rupp, Lillian Rupp-Neiswonger, Jack Shaffer, Lillian Shaffer, Ryleigh Smathers, Mackenzie Thiel, Elissa Wright and Abby Young.
ELEVENTH GRADE
High Honors
Josey Adams, Skyelyr Bish, Kobe Bonanno, Savanna Boyer, Quinlan Griffin, Rhiannon Laughlin, Shannon Little, Owen Magagnotti, Elaina Miller, Ciara Mills, Karissa Reichard, Ty Sherry, Karlee Shoemaker, Sierra Watkins, Robert Weaver and Ciarra Yarger.
Honors
Eryn Bailey, Coltin Bartley, Fallon Bayuk, Dalton Bish, Makenna Bish, Samantha Booth, Trista Bowser, Andrea Byers, Josie Delp, Gabrielle Dinger, Destiny Doshak, Nicolas Farster, Owen Fricko, Aidan Gardner and Clara Gourley.
Matthew Green, James Gundlach, Teja Hageter, Megan Himes, Brooke Holben, Alaina Hook, Emma Huffman, Austin Kirkpatrick, Nico Kozma, Richard Leasure, Kassidy Lee, Brianna Minich, Landon Pence, Brynn Rearick and Josiah Reichard.
Trenten Rupp, Kia Sage, Fiona Shaffer, Brooke Smith, Hayden Smith, Sierra Smith, Brooke Snyder, Mason Traister, Zoey Troup, Samantha Truitt, Brooklynn Veronesi, Jordan Walker, Kyle Watkins, Trinity Weckerly and Layne Woods.
TWELFTH GRADE
High Honors
Kaitlyn Draa, Chase Guntrum, Brooklyn Hepler, Tara Hinderliter, Tiffany Kahle, Austin Leasure, Madison Moore, Tyson Patton, Austin Rupp, Kianna Shreckengost, Lauren Smith, Karlee Wells, Cassandra Westover and Ethan Wiant.
Honors
Anthony Baileys, Chase Bish, Trenton Bowersox, Elizabeth Brooks, Austin Carlson, Alex Carlson, Adam Cordwell, Noah Cyphert, Francesca Dinger, Jacob Faulk, Declan Fricko, Aidan Griffin, Kennedy Heeter and Samuel Hetrick.
Taylor King, Rebecca Kunselman, Rebecca Little, Abigail Markle, Samantha Neiswonger, Carly Over, Zoe Rankin, Destiny Stahlman and Max Tyner.