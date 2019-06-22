ST. MARYS 5, BROOKVILLE 2
Score By Innings
St. Marys;103;001;-;5
Brookville;000;101;-;2
St. Marys - 5
Lucy Klawuhn ss 3110, Gina Geci 3b 3220, Gianna Surra c 2111, Mackenzie Bille p 1002, Regan Bauer 1b 3000, Mya Pistner cf 2000, Reece Lunger ph 1000, Ava Villella lf 2120, Eliza Powell ph 0000, Megan Hertel 2b 2000, Addison Carlson ph 1000, Rhe Spinda rf 2000, Lillian Heilbrun ph 1000. Totals: 23-5-6-3.
Brookville - 2
Kailin Bowser 2b 2010, Cadence Suhan 2b 1000, Alyssa Tollini p-ss 1000, Jordan Daisley ss-p 2000, Harley Geer lf 2010, Aubre Eble c 1200, Bethany Hack 1b 1000, Kyra Beal 2000, Riley Eble 3b 3000, Lily Mills rf 1000, Laela Kammerdeiner rf 0000, Samantha Whitling cf 2000, Zani Spellman cf 0000. Totals: 18-2-2-0.
Errors: Brookville 3, St. Marys 2. LOB: Brookville 7, St. Marys 5. DP: Brookville, St. Marys. 2B: Geci. SAC: Bille. SB: Bowser, Tollini, R. Eble, Mills, Kammerdeiner, Geci, Surra, Villella.
Pitching
St. Marys: Bille 6 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 9 BB, 2 SO.
Brookville: Tollini 4 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 0 SO; Daisley 2 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 3 SO.
Winning pitcher: Bille. Losing pitcher: Tollini.