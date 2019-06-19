...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH THURSDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* PORTIONS OF WESTERN MARYLAND, EAST CENTRAL OHIO, PENNSYLVANIA,
AND WEST VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN WESTERN
MARYLAND, GARRETT. IN EAST CENTRAL OHIO, BELMONT, CARROLL,
COLUMBIANA, COSHOCTON, GUERNSEY, HARRISON, JEFFERSON OH,
MONROE, MUSKINGUM, NOBLE, AND TUSCARAWAS. IN PENNSYLVANIA,
ALLEGHENY, ARMSTRONG, BEAVER, BUTLER, CLARION, FAYETTE,
FAYETTE RIDGES, GREENE, INDIANA, JEFFERSON PA, LAWRENCE,
WASHINGTON, WESTMORELAND, AND WESTMORELAND RIDGES. IN WEST
VIRGINIA, BROOKE, EASTERN PRESTON, EASTERN TUCKER, HANCOCK,
MARION, MARSHALL, MONONGALIA, OHIO, PRESTON, RIDGES OF EASTERN
MONONGALIA AND NORTHWESTERN PRESTON, WESTERN TUCKER, AND
WETZEL.
* THROUGH THURSDAY EVENING
* REPEATED PERIODS OF HEAVY RAINFALL ARE POSSIBLE THROUGH
THURSDAY. THE COMBINATION OF A PROLONGED HEAVY RAIN THREAT AND
ALREADY SATURATED GROUND WILL PROVIDE OPTIMAL CONDITIONS FOR
FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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