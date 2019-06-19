As many know, a devastating fire took place on May 28 at the home of Donna Kemmer. Donna is recovering in a Pittsburgh hospital as she is starting rehabilitation for an undetermined amount of time.

We would like to thank all the fire companies and firefighters who were involved, as well as EMS crews and all the neighborhood and community support throughout all of this. We would also like to thank all the gas company employees, security and government agencies for their time involved.

BRIAN KEMMER

On behalf of the

Kemmer Family

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