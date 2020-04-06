RURAL VALLEY – West Shamokin Jr./Sr. High School has announced their honor roll and distinguished honor roll for the third nine weeks grading period of the 2019–2020 school year.
GRADE SEVEN
Distinguished
Honor Roll
Jesse Cessna, Henry Clark, Taylor George, Alaina Horgan, Jilissa Houser, Jaden Klonowski, Braden Newell, Lilly Ohler, Jude Olinger, Alexa Plavi, Meghan Shoop, Sophia Smith, Malena Stewart and Jocelyn Wolfe.
Honor Roll
Brianna Atherton, Landon Cessna, Lucy Dean, Caprice Hammer, Carlie Harkleroad, Megan Hayes, Travis Johns, Alana Krizmanich, Cole Kromer, Carson Long, Jasmine Lucullo, Mason Lukehart, Alana McCausland, Willow Mills, Lillie Notto and Braden Odre.
Abbie Palmo, Tanner Pegg, Alec Pritt, Savanna Shaw, Elijah Smith, Edward Stubrick, Braden Talmadge, Justin Toy, Ayden Wilson, Leia Ziembicki-Lewis.
GRADE EIGHT
Distinguished
Honor Roll
Hannah Barker, Maggie Byers, Dalaney Cooley, Molly Kaplon, Kaitlyn Keirn, Abby Kennedy, Samantha Klingensmith, Joshua Kunkle, Paige Lorigan, James Lucullo, Derek Lybarger, Hayli Markle, Brody McGaughey, Dylan McGaughey, Tiffany Miller, Jace Parks, Lou Swartz, Grace Williamson and Haylee Young.
Honor Roll
Isabelle Aimino, Brooke Atherton, Nicholas Atherton, Raith Brewer, Emily Clark, Maggie Coon, Olivia Daquilante, Cheyenne Fink, Brady Foster, Jazmyn Gleason, Re’ann Hill, Lauren John, Grant Johnston, Lily Jordan, Sydney Klingensmith, Megan Kromer, Jazmin Lentz, Samuel Luke, Kirsten Manarelli and Brady Matson.
Hailey Mergen, Myla Nicoll, Ezra Oesterling, Pete Orlosky, Sydnee Petruzzi, Laykin Pierce, Andrew Plavi, Shiane Richard, Noah Rupert, Lydia Rupp, Camryn Sherry, Lynn Shotts, Shayna Smith, Jaden Wojno and Maria Young.
GRADE NINE
Distinguished
Honor Roll
Rachel Adamson, Olivia Hetrick, Clayton Houser, Aliya, Jewart, Micah Linhart. Riley Schreckengost, Shawnee Stear, Kailey Tirpak, Augusta Weaver and Emma Zik.
Honor Roll
Nikola Buffone, Mackenzie Buzzard, Rachel Cecconi, Emma Cessna, Grace Connolly, Bailey Conrad, Christian Dilick, Holli Doverspike, Nichelas Dunmire, Melody Guyett, Alyssa Hopper, Brady Hurley, Travis Huston, Marayna Jones, Zoe Kirscht and Tristan Lapay.
Richard Lias III, Gavin Meyer, Kailey Neal, Parker Pritt, Jocelyn Russell, Brooke Schreckengost, Brayden Sitosky, Ava Smathers, Allan Stephenson, Jenna Stockdale, Caleb Waugaman, Madison Wingard and Dylan Wolfe.
GRADE TEN
Distinguished
Honor Roll
Piper Branan, Ella Brewer, Ryan Buckley, Mackenzie Delp, Giuseppe DiFilippo, Natalie Eddy, Katerin Getty, Taylor Goldstrohm, Martina Houser, Natalee Kaplon, Robert Kirkwood, Andrea Krizmanich, Marisa Krizmanich, Avrey Kromer, David Moore and Katherine Muth.
Haleigh Newell, Luke Palmo, Barthalow Reesman, Samantha Semler, Madison Shoop, Joelle Smeltzer, Trevor Smulik and Carina Warr.
Honor Roll
Grace Aimino, Seth Barker, Chloe Bennett, Eric Blatt, Callen Claypool, Krista Clowser, Samantha Edwards, Jacob Geist, Tyler Harkleroad, Micah Henry, Ashley Kijowski, Jonathan Kotora, Alyssa Lybarger, Kara Marshall and Grace Moore.
Kyleigh Odosso, Ariel Perkins, Katrina Renfro, Kayla Slease, Emily Spencer, Bo Swartz and Lexie Young.
GRADE ELEVEN
Distinguished
Honor Roll
Evan Cessna, Jacob Cessna, Anna Chapman, Brittany Coleman, Kile Cornman, Mason Fleming, Matalyn Fusaro, Sophia Fusaro, Troy Goldstrohm, Avery Hetrick, Cody Johns, Wyatt Lager, Leah Lucas, Jack McCullough, Lydia McIlwain, Katelyn Moore and Abigail Oesterling.
Ezeck Olinger, Lydia Ortman, Emily Peters, Machaela Rankin, Grace Schrecengost, Alexandra Schultheis, Jeremy Shutters, Asher Skiles, Justin Smulik, Gavin Solley, Eric Spencer, Lindsey Townsend and Lindsay Wilson.
Honor Roll
Vincent Buffone and Sophia Smith.
GRADE TWELVE
Distinguished
Honor Roll
Haylee Blystone, Haley Bradeis, Shelby Cessna, Allia Cogley, Adam Coon, Mia Daniels, Carter Eddy, Brandon Faber, Trinity Frank, Kaylee Good, Shane Krizmanich, Jackson Lager, Jenna Miller, Wyatt Miller, Ethan Oesterling, Joshua Ohler and Riley Prugh.
Arin Rearick, Kevin Shaeffer, Parker Short, Sarah Stephenson, Ashlyn Townsend, Michelle Williams and Nathaniel Zik.
Honor Roll
Zachary Beers, Brenden Buckley, Royce Cassady, Cassandra Cessna, Janey Cessna, Connor Crytzer, Blake Fairman, Melana Fox, Brittany Graham, Peyton Lightcap, Cecilia Long, Alexander McConnell, Bailey Miller, Michael Pfeifer, Brianna Prifti and Kaylee Wofford.