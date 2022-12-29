JANUARY 6

Donald Robert Zellonis, Blanche Irene Weary, Barbara Kay Sharp, William I. “Bill” Reinard, Cheryl L. Simpson, Boyd C. Elkin.

JANUARY 13

Barbara Jean (Bartley) Blair, Alfred Kelso, Robert “Keith” Park, Emily Ann Sherwood, James “Jim” Lee Snyder.

JANUARY 20

Bishop Rex Michael Slaughter, Robert Espy Wonderling, Barbara J. Himes, Charles “Bill” Brown, Dr. Donald D. Smith, Danna Louise Clever Coyle.

JANUARY 27

Jerry E. Shaffer, Tammy E. Moats, Dennis J. Simpson.

FEBRUARY 3

Mary Bell Stephens Matthews, Patty J. Daugherty, Marga Shaffer.

FEBRUARY 10

Pat Monroe Smith, Robert F. Caro, Henry Plyler.

FEBRUARY 17

Mary Beatrice Dunworth, Richard a. Derby Sr., Bonnie Jean (Beck) Sherman, Mildred “Millie” Jane Castner, Theodore A. “Ted” Brownlee, Andrew P. Deklevar Jr.

FEBRUARY 24

Donald L. Hilliard, Margaret Jean Pierson.

MARCH 3

Donna E. Martz, Gary L. Smith, Barbara J. Nestor.

MARCH 10

Donald “Don” Walter Beight, Peggy Lou Butler Haines, Louis Mark Lussky.

MARCH 17

No obituaries this week.

MARCH 24

Geraldine “Tootie” Faye Ames, Evelyn “Eve” Louise Yarger, Barbara Crawford Keough.

MARCH 31

Kathleen “Kitty” Jane Motter, Joseph “Joe” Holben, Bonnie L. Dolby Fitzsimmons.

APRIL 7

John G. Dinger, Neal Burton Baughman, Rosanna “Rosie” Longacre, George E. Butzin III, Ruth Youngblood.

APRIL 14

Richard “Dick” Dinger, Annette Kristina McDaniel, Carl Henry Kellerman Jr.

APRIL 21

Zane F. Zents, Marian M. Reed.

APRIL 28

Brenda Elizabeth Booser, Suzanne L. Miller, Ethel L. Cook Reynolds.

MAY 5

Freda Maxine Knapp, Betty Jean Hughes, Donna Lee Harbison, Betty Jean Mauk.

MAY 12

Dolores Ann Smiley.

MAY 19

Alton L. Knapp, Jeffrey L. Sair.

MAY 26

Gary N. “Weasel” Martin.

JUNE 2

Hope A. Ross, Ruby Dodge, Shirley A. Walter, Nancy J. Connor, Donna Jean Welsh, Corey Daniel O’Donnell, Lois Adelia Kifer Aharrah.

JUNE 9

Lloyd Eugene Shaffer, Jane Elizabeth Miller, Dan J. Ferringer.

JUNE 16

Robert “Bob” Kier Hause.

JUNE 23

Richard Olen London.

JUNE 30

Mildred M. Fenstermaker, Glenn Herman Gearhart.

JULY 7

Robert “Bob” Vincent Receski, Lana Diane Hetrick, William R. Confer Jr.

JULY 14

David Wayne Blunt, Charlene Ann Tattersall, Patricia A. Bennett, Betty Lucille Yeager, Evelyn A. Ulianna.

JULY 21

John Paul Myers, Freda Viola Hice Reitz, Wayne S. Flack, Diana Jean Armstrong.

JULY 28

Jack M. Sarvey.

AUGUST 4

Susanna F. Zitzelberger, Charles John Fox.

AUGUST 11

Charlotte Shaw Thrush, Barbara Nell Curry Aikman, Betty Jean Hays.

AUGUST 18

Mona M. Larimer Snyder, Clifton L. “Tip” Hice, Cathy Vee Corbett Gray.

AUGUST 25

Larry C. Mainhart, Harry Daniel “Dan” Greeley, Ernest Lee “Gomer” Wolfe, Tomma Lee Brown.

SEPTEMBER 1

Gary Stephen Miller, Sandra D. Barnett, Richard “Rick” William Murray.

SEPTEMBER 8

Donna (Spinos) Spinazzola, Harry B. Hetrick.

SEPTEMBER 15

Frances Leach.

SEPTEMBER 22

Dan J. Ferringer, Kenneth Eugene McCool, George L. “Butch” St. Laurent.

SEPTEMBER 29

Keith Darr Briggs, Violet Adella Summerville Hebele, Beulah “Eileen” Stallman, Chester Leroy Nolph.

OCTOBER 6

Randy Heasley, Betty Lou Brownlee, Clyde William Lindemuth Jr., Robert Peterson.

OCTOBER 13

Dolores Lucy Nemeth, Eric William Beefelt.

OCTOBER 20

Barbara Nell Curry Aikman.

OCTOBER 27

Susan Gayle McLaughlin.

NOVEMBER 3

Lois Laryne Long Orris, Inez ”Pat” Hubler.

NOVEMBER 10

No obituaries this week.

NOVEMBER 17

Rita S. Procaccino.

NOVEMBER 24

Patricia Ann Bullers.

DECEMBER 1

Kathy J. States Scarpaci, Patricia L. Hall, Sandra “Sandy” Lee Petitti.

DECEMBER 8

Joan VanSteenberg Wolfgong, Catherine Louise Blake Hovis.

DECEMBER 15

Roger Bruce Martz, Kay Shaffer, Dorothy A. Brewer, Jack Lee Hays, Donna M. Hartzell, Randon Leslie Becker

DECEMBER 22

Randon Leslie “Randy” Becker, Cathy D. Smith Silvis.

DECEMBER 29

Althea Bell (Snyder) Becker, Frederick R. “Fred” Carl, Lois Welton Morrison, Patricia A. (Gillot) Fluckiger, James R. Thomas, James A. “Jim” Hetrick.

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