JANUARY 6
Donald Robert Zellonis, Blanche Irene Weary, Barbara Kay Sharp, William I. “Bill” Reinard, Cheryl L. Simpson, Boyd C. Elkin.
JANUARY 13
Barbara Jean (Bartley) Blair, Alfred Kelso, Robert “Keith” Park, Emily Ann Sherwood, James “Jim” Lee Snyder.
JANUARY 20
Bishop Rex Michael Slaughter, Robert Espy Wonderling, Barbara J. Himes, Charles “Bill” Brown, Dr. Donald D. Smith, Danna Louise Clever Coyle.
JANUARY 27
Jerry E. Shaffer, Tammy E. Moats, Dennis J. Simpson.
FEBRUARY 3
Mary Bell Stephens Matthews, Patty J. Daugherty, Marga Shaffer.
FEBRUARY 10
Pat Monroe Smith, Robert F. Caro, Henry Plyler.
FEBRUARY 17
Mary Beatrice Dunworth, Richard a. Derby Sr., Bonnie Jean (Beck) Sherman, Mildred “Millie” Jane Castner, Theodore A. “Ted” Brownlee, Andrew P. Deklevar Jr.
FEBRUARY 24
Donald L. Hilliard, Margaret Jean Pierson.
MARCH 3
Donna E. Martz, Gary L. Smith, Barbara J. Nestor.
MARCH 10
Donald “Don” Walter Beight, Peggy Lou Butler Haines, Louis Mark Lussky.
MARCH 17
No obituaries this week.
MARCH 24
Geraldine “Tootie” Faye Ames, Evelyn “Eve” Louise Yarger, Barbara Crawford Keough.
MARCH 31
Kathleen “Kitty” Jane Motter, Joseph “Joe” Holben, Bonnie L. Dolby Fitzsimmons.
APRIL 7
John G. Dinger, Neal Burton Baughman, Rosanna “Rosie” Longacre, George E. Butzin III, Ruth Youngblood.
APRIL 14
Richard “Dick” Dinger, Annette Kristina McDaniel, Carl Henry Kellerman Jr.
APRIL 21
Zane F. Zents, Marian M. Reed.
APRIL 28
Brenda Elizabeth Booser, Suzanne L. Miller, Ethel L. Cook Reynolds.
MAY 5
Freda Maxine Knapp, Betty Jean Hughes, Donna Lee Harbison, Betty Jean Mauk.
MAY 12
Dolores Ann Smiley.
MAY 19
Alton L. Knapp, Jeffrey L. Sair.
MAY 26
Gary N. “Weasel” Martin.
JUNE 2
Hope A. Ross, Ruby Dodge, Shirley A. Walter, Nancy J. Connor, Donna Jean Welsh, Corey Daniel O’Donnell, Lois Adelia Kifer Aharrah.
JUNE 9
Lloyd Eugene Shaffer, Jane Elizabeth Miller, Dan J. Ferringer.
JUNE 16
Robert “Bob” Kier Hause.
JUNE 23
Richard Olen London.
JUNE 30
Mildred M. Fenstermaker, Glenn Herman Gearhart.
JULY 7
Robert “Bob” Vincent Receski, Lana Diane Hetrick, William R. Confer Jr.
JULY 14
David Wayne Blunt, Charlene Ann Tattersall, Patricia A. Bennett, Betty Lucille Yeager, Evelyn A. Ulianna.
JULY 21
John Paul Myers, Freda Viola Hice Reitz, Wayne S. Flack, Diana Jean Armstrong.
JULY 28
Jack M. Sarvey.
AUGUST 4
Susanna F. Zitzelberger, Charles John Fox.
AUGUST 11
Charlotte Shaw Thrush, Barbara Nell Curry Aikman, Betty Jean Hays.
AUGUST 18
Mona M. Larimer Snyder, Clifton L. “Tip” Hice, Cathy Vee Corbett Gray.
AUGUST 25
Larry C. Mainhart, Harry Daniel “Dan” Greeley, Ernest Lee “Gomer” Wolfe, Tomma Lee Brown.
SEPTEMBER 1
Gary Stephen Miller, Sandra D. Barnett, Richard “Rick” William Murray.
SEPTEMBER 8
Donna (Spinos) Spinazzola, Harry B. Hetrick.
SEPTEMBER 15
Frances Leach.
SEPTEMBER 22
Dan J. Ferringer, Kenneth Eugene McCool, George L. “Butch” St. Laurent.
SEPTEMBER 29
Keith Darr Briggs, Violet Adella Summerville Hebele, Beulah “Eileen” Stallman, Chester Leroy Nolph.
OCTOBER 6
Randy Heasley, Betty Lou Brownlee, Clyde William Lindemuth Jr., Robert Peterson.
OCTOBER 13
Dolores Lucy Nemeth, Eric William Beefelt.
OCTOBER 20
Barbara Nell Curry Aikman.
OCTOBER 27
Susan Gayle McLaughlin.
NOVEMBER 3
Lois Laryne Long Orris, Inez ”Pat” Hubler.
NOVEMBER 10
No obituaries this week.
NOVEMBER 17
Rita S. Procaccino.
NOVEMBER 24
Patricia Ann Bullers.
DECEMBER 1
Kathy J. States Scarpaci, Patricia L. Hall, Sandra “Sandy” Lee Petitti.
DECEMBER 8
Joan VanSteenberg Wolfgong, Catherine Louise Blake Hovis.
DECEMBER 15
Roger Bruce Martz, Kay Shaffer, Dorothy A. Brewer, Jack Lee Hays, Donna M. Hartzell, Randon Leslie Becker
DECEMBER 22
Randon Leslie “Randy” Becker, Cathy D. Smith Silvis.
DECEMBER 29
Althea Bell (Snyder) Becker, Frederick R. “Fred” Carl, Lois Welton Morrison, Patricia A. (Gillot) Fluckiger, James R. Thomas, James A. “Jim” Hetrick.