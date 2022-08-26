PASSING

;COMP;ATT;YDS;TD;INT

Brayden Fox;193;345;2,598;22;17

Marek Hoyt;9;19;104;0;1

RUSHING

;ATT;YDS;AVG.;TD

Carter Hickman;144;648;4.5;5

Jendy Cuello;5;48;9.6;1

Aiden Snowberger;2;17;8.5;0

Carter Guaglianone;2;6;3.0;0

RECEIVING

;REC;YDS;AVG.;TD

Alex Carlson;71;791;11.1;4

Jalen Kosko;47;691;14.7;5

Blake Pisarcik;39;681;17.5;6

Matt Pyne;16;248;15.5;1

Dylan Hanna;5;100;20.0;2

Matt Brubaker;3;27;9.0;0

Andrew Brubaker;2;17;8.5;0

Tanner Guaglianone;1;14;14.0;0

Jendi Cuello;1;7;7.0;0

Austin Schmader;1;6;6.0;0

SCORING

;TD;2PT;PAT;FG;PTS

Blake Pisarcik;6;0;20;0;56

Jalen Kosko;8;0;0;0;48

Alex Carlson;5;1;0;0;32

Carter Hickman;5;0;0;0;30

Dylan Hanna;2;0;0;0;12

Brayden Fox;1;0;0;0;6

Matt Pyne;1;0;0;0;6

Reese Yahner;1;0;0;0;6

Jendy Cuello;1;0;0;0;6

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