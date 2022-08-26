PASSING
;COMP;ATT;YDS;TD;INT
Brayden Fox;193;345;2,598;22;17
Marek Hoyt;9;19;104;0;1
RUSHING
;ATT;YDS;AVG.;TD
Carter Hickman;144;648;4.5;5
Jendy Cuello;5;48;9.6;1
Aiden Snowberger;2;17;8.5;0
Carter Guaglianone;2;6;3.0;0
RECEIVING
;REC;YDS;AVG.;TD
Alex Carlson;71;791;11.1;4
Jalen Kosko;47;691;14.7;5
Blake Pisarcik;39;681;17.5;6
Matt Pyne;16;248;15.5;1
Dylan Hanna;5;100;20.0;2
Matt Brubaker;3;27;9.0;0
Andrew Brubaker;2;17;8.5;0
Tanner Guaglianone;1;14;14.0;0
Jendi Cuello;1;7;7.0;0
Austin Schmader;1;6;6.0;0
SCORING
;TD;2PT;PAT;FG;PTS
Blake Pisarcik;6;0;20;0;56
Jalen Kosko;8;0;0;0;48
Alex Carlson;5;1;0;0;32
Carter Hickman;5;0;0;0;30
Dylan Hanna;2;0;0;0;12
Brayden Fox;1;0;0;0;6
Matt Pyne;1;0;0;0;6
Reese Yahner;1;0;0;0;6
Jendy Cuello;1;0;0;0;6