ST. MARYS 53,
BROOKVILLE 30
Score by Quarters
Brookville;18;0;4;8;—;30
St. Marys;18;8;15;12;—;53
Brookville—30
Jordan Cook 1 0-0 2, Alayna Haight 2 0-0 6, Elisa Molnar 0 1-2 1, Tayler Rafferty 0 0-0 0, Elizabeth Wonderling 4 0-0 12, Reggan Olson 1 0-0 2, Kerstyn Davie 0 1-2 1, Mara Bowser 1 0-0 2, Bentley Hughey 0 0-0 0, Hannah Lundgren 0 0-0 0, Eden Wonderling 1 2-2 4. Totals: 10 4-6 30.
St. Marys—53
Maura Caskey 9 1-1 19, Izzy Catalone 6 0-2 13, Isabelle Caskey 1 1-2 3, Olivia Eckels 2 2-2 8, Jayssa Snelick 3 0-0 6, Abigail Erich 0 0-0 0, Jianna Gerg 1 0-0 2, Holly Anthony 0 0-0 0, Rosa DePrater 0 0-0 0, Alexa Schneider 1 0-0 2, Ava Johnson 0 0-0 0, Lucia Hayes 0 0-0 0. Totals: 23 4-7 53.
Three-pointers: Brookville 6 (Haight 2, El. Wonderling 4), St. Marys 3 (Catalone, Eckels 2).