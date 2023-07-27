PASSING;CMP;ATT;INT;YDS:TD
Will Domico;33;68;2;546;7
Jacob Samsel;9;22;2;138;2
Brady Collins;0;1;0;0;0
RUSHING;ATT;YDS;AVG;TD
Brady Collins;196;1495;7.6;15
Carter Chamberlain;113;581;5.1;10
Carter Freeland;38;387;10.2;3
Jacob Samsel;21;179;8.5;3
Will Domico;46;86;1.9;4
Cayden Bell;11;84;7.6;1
Karson Lazauskas;7;66;9.4;0
Xavier Curry;21;54;2.6;0
Jonathan Rowles;8;43;5.4;1
Colton Ryan;7;33;4.7;0
RECEIVING;REC;YDS;AVG;TD
Carter Freeland;20;408;20.4;4
Jacob Samsel;8;160;20.0;3
Brady Collins;6;61;10.2;2
Carter Chamberlain;3;8;2.7;0
Cayden Bell;2;23;11.5;0
Isaac Putt;1;14;14.0;0
Joe Knee;1;7;7.0;0
Aiden Graffius;1;3;3.0;0
SCORING;TD;XP1;XP2;FG;PTS
Brady Collins;18;0;1;0;110
Carter Chamberlain;10;0;0;0;60
Carter Freeland;7;0;1;0;44
Jacob Samsel;6;0;0;0;36
Evan Davis;0;35;0;0;35
Will Domico;5;0;0;0;30
Cayden Bell;1;0;0;0;6
Jonathan Rowles;1;0;0;0;6
Joe Knee;0;0;1;0;2