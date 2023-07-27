PASSING;CMP;ATT;INT;YDS:TD

Will Domico;33;68;2;546;7

Jacob Samsel;9;22;2;138;2

Brady Collins;0;1;0;0;0

RUSHING;ATT;YDS;AVG;TD

Brady Collins;196;1495;7.6;15

Carter Chamberlain;113;581;5.1;10

Carter Freeland;38;387;10.2;3

Jacob Samsel;21;179;8.5;3

Will Domico;46;86;1.9;4

Cayden Bell;11;84;7.6;1

Karson Lazauskas;7;66;9.4;0

Xavier Curry;21;54;2.6;0

Jonathan Rowles;8;43;5.4;1

Colton Ryan;7;33;4.7;0

RECEIVING;REC;YDS;AVG;TD

Carter Freeland;20;408;20.4;4

Jacob Samsel;8;160;20.0;3

Brady Collins;6;61;10.2;2

Carter Chamberlain;3;8;2.7;0

Cayden Bell;2;23;11.5;0

Isaac Putt;1;14;14.0;0

Joe Knee;1;7;7.0;0

Aiden Graffius;1;3;3.0;0

SCORING;TD;XP1;XP2;FG;PTS

Brady Collins;18;0;1;0;110

Carter Chamberlain;10;0;0;0;60

Carter Freeland;7;0;1;0;44

Jacob Samsel;6;0;0;0;36

Evan Davis;0;35;0;0;35

Will Domico;5;0;0;0;30

Cayden Bell;1;0;0;0;6

Jonathan Rowles;1;0;0;0;6

Joe Knee;0;0;1;0;2

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