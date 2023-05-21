BROOKVILLE — Here are the results of Friday's District 9 Class AA Track and Field Championships held at Brookville Area High School.
BOYS
Team Standings and Key
1. Brookville (BKV) 129; 2. Union/A-C Valley (ACV) 63; 3. Punxsutawney (PX) 61; 4. Redbank Valley (RV) 56; 5. Kane (K) 41; 6. Karns City (KC) 28; 7. Cranberry (CR) 26; 8. Johnsonburg (J) 25; 9. DuBois Central Catholic (DCC) 23; 9. Otto-Eldred (OE) 23; 11. Coudersport (CO) 21; 12. North Clarion (NC) 17; 13. Clarion-Limestone (CL) 10; 13. Elk County Catholic (ECC) 10; 15. Keystone (KY) 9; 16. Oswayo Valley (OV) 8; 17. Northern Potter (NP) 3; 17. Moniteau (M) 3.
100 dash: 1. Brayden Kunselman (BKV), 10.99; 2. Aiden Ortz (RV), 11.31; 3. Jack Pete (BKV), 11.33; 4. Brett Dean (PX), 11.40; 5. Zach Kelly (KC), 11.47; 6. Mason Burford (NC), 11.51.
200 dash: 1. Brayden Kunselman (BKV), 22.79; 2. Hayden Freeman (BKV), 22.82; 3. Brett Dean (PX), 23.04; 4. Dawson Hotchkiss (NC), 23.26; 5. Jack Pete (BKV), 23.46; 6. Logan Skibinsky (ACV), 23.74.
400 dash: 1. Hayden Freeman (BKV), 50.65; 2. Sam Morganti (ACV), 51.84; 3. Frankie Smith (ECC), 53.65; 4. Noah Sherman (NP), 53.96; 5. Kaleb Heath (CR), 54.24; 6. Rayce Milliard (J), 54.38.
800 run: 1. Evan Groce (PX), 1:58.11; 2. Aaron Myers (J), 1:59.96; 3. Ethan Illerbrun (K), 2:00.59; 4. Jack Gill (BKV), 2:01.06; 5. Angelo Piccirillo (DCC), 2:02.44; 6. Garrett Bartlebaugh (PX), 2:02.92.
1,600 run: 1. Kevin Sherry (CO), 4:23.28; 2. Angelo Piccirillo (DCC), 4:40.37; 3. David Kunselman (PX), 4:46.87; 4. Andrew Coriaty (OV), 4:48.17; 5. Kieran Fricko (RV), 4:52.63; 6. Brady Means (BKV), 4:53.51.
3,200 run: 1. Kevin Sherry (CO), 9:30.89; 2. Eli Schreiber (J), 9:54.99; 3. Ty Fiscus (BKV), 10:23.61; 4. Andrew Coriaty (OV), 10:26.04; 5. Kaine McFarland (NC), 10:32.93; 6. Brady Means (BKV), 10:35.86.
110 hurdles: 1. Skylar Roxbury (ACV), 15.89; 2. Kellan Haines (BKV), 16.03; 3. Mason Burfield (NC), 16.24; 4. Levi Hawk (KC), 16.60; 5. Daniel Turner (BKV), 16.81; 6. Blaze Maholic (OE), 16.86.
300 hurdles: 1. Kellan Haines (BKV), 42.65; 2. Daniel Turner (BKV), 42.74; 3. Ethan Merryman (CR), 43.30; 4. Trent Beachem (M), 43.78; 5. Blaze Maholic (OE), 44.05; 6. Ian Clowes (BKV), 44.45.
4x100 relay: 1. Brookville (Brayden Kunselman, Hayden Freeman, Nick Shaffer, Jack Pete), 42.57; 2. Redbank Valley, 43.77; 3. Union/A-C Valley, 44.40; 4. Karns City, 44.77; 5. North Clarion, 44.78; 6. Punxsutawney, 45.13.
4x400 relay: 1. Brookville (Jack Gill, Jacob Murdock, Daniel Turner, Jack Pete), 3:31.48; 2. Union/A-C Valley, 3:31.62; 3. Punxsutawney, 3:33.53; 4. Elk County Catholic, 3:39.13; 5. Kane, 3:40.37; 6. Redbank Valley, 3:40.41.
4x800 relay: 1. Punxsutawney (Garrett Bartlebaugh, Evan Groce, Alex Momyer, David Kunselman), 8:18.63; 2. Brookville, 8:32.59; 3. Karns City, 8:35.76; 4. Johnsonburg, 8:42.62; 5. North Clarion, 8:55.98; 6. Redbank Valley, 8:59.50.
High jump: 1. Hayden Smith (ACV), 6-8.25; 2. Sam Lundeen (K), 6-3; 3. Ray'shene Thomas (OE), 6-1; 4. Jacob Lobaugh (J), 5-11; 5. Brett Dean (P), 5-11; 6. Tyler Albright (KY), 5-7.
Pole vault: 1. Grant Miller (PX) 14-1; 2. Scott Finch (CR), 13-6; 3. Landon Wilson (KC), 13-0; 4. Dane Wenner (CR), 12-6; 5. Michael Clemmer (PX), 12-6; 6. John Bell (K), 11-6.
Long jump: 1. Aiden Ortz (RV), 21-11; 2. Sam Lundeen (K), 21-9.75; 3. Ray'shene Thomas (OE), 21-3.25; 4. Cooper Coyle (KC), 20-8.25; 5. Tyler Albright (KY), 20-7.25; 6. Micah Rupp (KC), 20-7.
Triple jump: 1. Ricky Zampogna (K), 44-5; 2. Ray'shene Thomas (OE), 43-10; 3. John Colgan (BKV), 43-1.5; 4. Aiden Ortz (RV), 42-7; 5. Tyler Albright (KY) 41-4.5; 6. Micah Rupp (Karns City), 41-2.25.
Shot put: 1. Landon Chalmers (ACV), 52-6; 2. Cam Wagner (RV), 50-8.5; 3. Connor Brown (K), 48-10; 4. Brayden Delp (RV), 45-7.5; 5. Matthew Grusky (PX), 45-5; 6. Aiden Grieneisen (DCC), 44-9.
Discus: 1. Cam Wagner (RV), 165-1; 2. Landon Chalmers (ACV), 155-11; 3. Brayden Ross (BKV), 139-5; 4. Aiden Grieneisen (DCC), 136-7; 5. Jay Clover (ACV), 136-0; 6. Matthew Grusky (PX), 135-2.
Javelin: 1. Ryan Hummell (CL), 177-5; 2. Aiden Grieneisen (DCC), 170-7; 3. Kevin Pearsall (CR), 156-10; 4. Tyler Albright (KY), 156-2; 5. Wyatt Lucas (BKV), 153-11; 6. Parker Sherry (CO), 153-7.
GIRLS
Team Standings and Key
1. Elk County Catholic (ECC), 62; 2. Moniteau (M) 58.5; 3. Redbank Valley (RV), 58; 4. Punxsutawney (PX), 57; 5. DuBois Central Catholic (DCC), 53; 6. Cranberry (CR), 46; 7. Brookville (BKV), 37; 8. Johnsonburg (J), 36; 9. Oswayo Valley (OV), 32; 10. North Clarion (NC), 22; 10. Union/A-C Valley (ACV), 22; 12. Coudersport (CO), 20; 13. Karns City (KC), 16.5; 14. Keystone (KY), 12; 15. Kane (K), 10; 16. Otto-Eldred (OE), 9; 17. Northern Potter (NP), 6; 18. Port-Allegany (PA) 1.
100 dash: 1. Laiyla Russell (CR), 12.71; 2. Mylee Harmon (RV), 12.82; 3. Annasophia Stauffer (J), 13.06; 4. Abbi Sell (KY), 13.07; 5. Julia Sebring (DCC), 13.09; 6. Jenna Zendron (M), 13.19.
200 dash: 1. Mylee Harmon (RV), 26.62; 2. Annasophia Stauffer (J), 26.73; 3. Jenna Zendron (M), 26.95; 4. Julia Sebring (DCC), 27.19; 5. Abbi Sell (KY), 27.31; 6. Kaida Yoder (BKV), 27.90.
400 dash: 1. Mylee Harmon (RV), 59.76; 2. Annasophia Stauffer (J), 1:00.97; 3. Macie Popchak (CO), 1:02.69; 4. Madelyn Schmader (DCC), 1:03.15; 5. Riley Miller (PX), 1:03.51; 6. Nicole Fair (NC), 1:04.10.
800 run: 1. Jordann Hicks (PX), 2:21.92; 2. Gia Babington (NC), 2:23.08; 3. Gianna Bille (ECC), 2:23.58; 4. Cheyenne Mehl (OV), 2:25.10; 5. Emily McMahan (PX), 2:29.89; 6. Taylor Bair (PX), 2:30.43.
1,600 run: 1. Cheyenne Mehl (OV), 5:21.20; 2. Sophia Bille (ECC), 5:28.53; 3. Erika Doolittle (BKV), 5:37.54; 4. Hannah Surkala (PX), 5:39.75; 5. Madelyn Schmader (DCC), 5:41.54; 6. Zoe Puhala (DCC), 5:41.99.
3,200 run: 1. Grace Neubert (ECC), 11:19.29; 2. Cheyenne Mehl (OV), 12:07.40; 3. Rebecca Martin (NP), 12:34.11; 4. Zoe Puhala (DCC), 12:41.79; 5. Julia Rosenwie (OE), 12:49.25; 6. Alexis Rohr (J), 12:51.45.
100 hurdles: 1. Julia Monnoyer (BKV), 16.53; 2. Emily Stephen (K), 16.65; 3. Eliana Wry (CR), 16.68; 4. Maddy MacAfee (J), 17.08; 5. Hannah Geer (BKV), 17.33; 6. Allie Pry (M), 17.95.
300 hurdles: 1. Daniella Farkas (ACV), 48.72; 2. Chloe Fritch (KC), 49.04; 3. Maddy MacAfee (J), 49.92; 4. Eliana Wry (CR), 50.09; 5. Sami Straub (ECC), 50.22; 6. Hannah Geer (BKV), 50.41.
4x100 relay: 1. Brookville (Autumn Walter, Julie Monnoyer, Hannah Geer, Kaida Yoder), 51.90; 2. Moniteau, 51.98; 3. Keystone, 52.22; 4. DuBois Central Catholic, 52.27; 5. Karns City, 53.00; 6. North Clarion, 53.20.
4x400 relay: 1. DuBois Central Catholic (Hope Jacob, Madelyn Schmader, Chloe Benden, Faith Jacob), 4:14.74; 2. Punxsutawney, 4:16.33; 3. Redbank Valley, 4:20.28; 4. North Clarion, 4:21.03; 5. Elk County Catholic, 4:21.69; 6. Brookville, 4:21.82.
4x800 relay: 1. Elk County Catholic (Sophia Bille, Sami Straub, Gianna Bille, Grace Neubert), 9:42.78; 2. Punxsutawney, 10:02.03; 3. DuBois Central Catholic, 10:24.73; 4. Cranberry, 10:34.86; 5. Brookville, 10:46.84; 6. Karns City, 10:54.99.
High jump: 1. Hope Jacob (DCC), 5-0; 2. Samantha Griebel (PX), 4-10; 3. Brooke George (OV), 4-8; 4. Alyssa Yanek (DCC), 4-8; 5. Ava Fox (KC), 4-6; 6. Rylee Long (M), 4-6.
Pole vault: 1. Claire Henry (RV), 10-1; 2. Ella Rizzo (RV), 9-0; 3. Anna Schuessler (OE), 9-0; 4. Carmella Ryan (M), 9-0; 5. Alyssa Yanek (DCC) 8-6; 6. Riley Doverspike (PX), 8-6.
Long jump: 1. Laiyla Russell (CR), 17-6; 2. Rachel Sloff (ECC), 16-3.75; 3. Ciona Deprano (M), 15-11.25; 4. Laci Miller-Geiger (OV), 15-11; 5. Hannah Ithen (ACV), 15-8; 6. Olivia Schott (PA), 15-5.5.
Triple jump: 1. Rylee Long (M), 35-8.25; 2. Laiyla Russell (CR), 35-6.5; 3. Sami Straub (ECC), 34-9.5; 4. Julie Monnoyer (BKV), 33-8.5; 5. Mackenzie Bentley (K), 33-4.5; 6. Ciona Deprano (M), 33-4.5.
Shot put: 1. Autumn Stewart (M), 36-0.75; 2. Brenna Armstrong (NC), 36-0; 3. Sierra Myers (CO), 35-2; 4. Rebekah Miller (PX), 35-0.5; 5. Tori Newton (ECC), 33-8.5; 6. Mary Grusky (PX), 33-4.75.
Discus: 1. Emma Covert (M), 112-5; 2. Ava Wahlers (CO), 101-9; 3. Allison Geci (ECC), 100-7; 4. Haylie Karenbauer (KC), 99-6; 5. Ella Lindberg (J), 99-2; 6. Brooklyn Edmonds (RV), 98-11.
Javelin: 1. Evelyn Bliss (ACV), 155-9; 2. Mary Grusky (PX), 125-2; 3. Alivia Huffman (RV), 124-4; 4. Ayanna Ferringer (CR), 117-07; 5. Tori Newton (ECC), 114-11; 6. Alaina Sherry (J), 111-10.