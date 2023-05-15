BROCKWAY — Brockway Ambulance Service has announced the following recent memorial donations — Oct. 2022 –April 2023:
- Andrew Bruno by: Carol Moore
- Louise Castiglione by: Danny and Amy Johns
- Kathleen Green by: Dennis Bembenic and family; Edwin Enterline; Jackie Green; Elva Keister; Michael McVay; William and Joanne McVay; Barbara Varischetti and Sylvia Verne
- Gary Hidinger by: Eric Shugarts
- Jacob Ishman by: Leroy and Gloria Lyle
- Julia Marchiori by: Brockway Borough employees
- Dominic Martino by: Leroy and Gloria Lyle
- Donald Pasi by: David and Kimberly Bash; Richard and Sally Carnahan; Gary and Ann Cristini; Kara Demaria-Andaloro; Molly DeSantis; John Martino; Karen Strong and Barbara Varishchetti.
- Sandy Pettiti by: Leroy and Gloria Lyle
- Diane Smith by: Barbara Varischetti
- Rick Trunzo by: John Martino
- Judy Verne by: Kevin and Jane Beichner; Jim Boyle; Joe and Karen Drayer; Joan Hannah; Mary Ann Kozelski; John Martino; Janet Peterson; Ed and Barb Pisarchick, Bonnie Pistner; Barbara Puckett; Glenn and Susan Steingrabe; Louie and Judy Verne and Linda Witherow
- Jolene Wolfe by: Gary and Ann Cristini