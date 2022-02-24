BROCKWAY — The Brockway Jr.-Sr. High School has announced the honor roll and honor standing for the second quarter.
GRADE 12
Alexis Allen, Bailey Allison, Marcus Bennett, Selena Buttery, Caitlin Ceprish, Olivia Clark, Ludrica Crawford, Lily Delp, Alyssa Dietz, Austin Dubay, Noah Fremer, Derek Gelnette, Madalynne Heckman, Nicole Jamison, Cassandra Kinser, Sarah Koehler, Margo Lindenmuth, Cole Lunger, Jared Marchiori, Haylee McKay, Audrey Mezser, Ciara Morelli, Eliza Mowrey, Sadie Orinko, Emily Preston, Austin Schmader, Landon Schmader, Lauren Schmader, Dustin Shaffer, Nolan Swanson, Izabel Taylor, Lauren Taylor, Danielle Wood.
GRADE 11
Chloe Bendon, Alexzander Carlson, Maci Dixon, Aiden Grieneisen, Johnathan Knox, Emily Michalski, Emma Miller, Hunter Raffeinner, Taylor Rhed, Abigail Rhed-Latshaw, Savannah Ross, Madelyn Schmader, Natalie Smith, Paris Stern, Leah Trunzo, Emily Verner, Riley Williams.
GRADE 10
Dylan Bash, Aubrey Freemer, Mayson Fremer, Lillian Heilbrun, Lena Hess, Hannah Holt, Jacob Maze, Jacob Newcamp, Lauren Rendos, Alyssa Rittenhouse, Aubry Ryan, Johanna Troutman, Levi Wilcox, Aaliyah Witherite, Chad Young.
GRADE 9
Emily Bennett, Anna Brubaker, Raiden Craft, Caroline Ford, Bailey Franci, Delayne Fremer, Timothy Fremer, Meghan Hertel, Kendra Jones, Garrett Keister, Addison Lee, Adam Lin, Sophia Lorentz, Mia Martino, Alexis Moore, Leah Moore, Madison Mortimer, Eric Mowrey, Josie Orinko, Parker Pisarchick, Kalina Powell, Zoe Puhala, Colton Ross, Cheyanne Roush, Eric Wherry.
GRADE 8
Jocelyn Aiello, Dominic Carlini, Connor Carnahan, Vincent Cavalline, Hariti Chadha, Garrett Frantz, Mya Fremer, Phoebe Grieneisen, Conner Halpin, Carter Himes, John Himes, Mackenzie Holmes, Bradey Hughes, Colin Keith, Austin Lindemuth, Zane McFadden, Mylie Orinko, Gage Park, Tanner Raffeinner, Mallory Smith, Meeca Smith, Rheanna Spinda, Landon Thompson, Jocelyn Troutman, Kassandra Tucker, Aiden Wilcox.
GRADE 7
Brookelynn Bish, Julie Bowser, Emilee Brown, Cash Butters, Maria Buttery, Bailee Carberry, Logan Carpenter, Louisa Chen, Katarina Coder, Graceanne Coleman, Caleb Daugherty, Madox Decker, Anastaysha Deemer, Siena Ferraro, Liberty Freemer, Benjamin Fremer, Sierra Fremer, Saje Galentine, Ana Hughes, Isabella Keister, Kyle Kennedy, Grace Koehler, Quinn Kopenhaver, Kathryn Lindemuth, Olivia Lingle, Mia Marchiori, Abigail Michalski, Baylee Moore, Sophia Morrison, Isabella Patton, Alyson Rhed, Jorden Sanchez, Ryan Shelley, Hayden Shick, Ruby Smith, Berlin Thompson.
HONOR STANDING
GRADE 12
Noah Adams, Dylan Antonuccio, Morgan Carnahan, Alexandra Cribbs, Hailey Emigh, Garrett Faust, Brooke Franci, Caleb Freemer, Zoe Moore, Carter Nichols, Garret Park, Liam Ryan, Daniel Shugarts, Jacob Sickeri, Mollie Smith, Brandon Stevenson, Ethan Ward, John Williams, Eric Young, Hannah Zuccolotto.
GRADE 11
Shaelynn Brubaker, Amanda Decker, Rachael Ellenberger, Tanner Guaglianone, Gabrielle Hertel, Natane Isabella, Reina Kahle, Lydia Smith, Shayleigh Thomas.
GRADE 10
Zona Calhoun, Adam Carnahan, Jendy Celestino Cuello, Max Cooper, Lillie Dierolf, Dante Fields, Raegan Gelnette, Isaac Guaglianone, Troy Johnson, Amber Lathrop, Trevor Murray, Weston Pisarchick, Kylie Ryckman, Djamolodine Shaffer, Emelia Snell, Myer Tretick, Damon Tucker, Reese Yahner.
GRADE 9
Ashden Barefield, Tristan Coder, Connor Cubbon, Mikayla Duckett, Lorenzo Freemer, James Fremer, Taryn Giles, Chloe Gresak, Carter Guaglianone, Jedidiah Manno, Melody Marnati, Michael Pirow, Madison Pontious, Maggie Snyder, Reese Stewart, Wesley Wolfe.
GRADE 8
Maddison Anderson, Skyler Bornheimer, Cadien Bundy, Tyler Burkett, Kelly Christian, Ryan Clinger, Reileigh Emigh, Samantha Erickson, Peytion Frantz, Izabella Guaglianone, Brea Heilbrun, Levi Hepler, Razayah Keller, Kaitlyn Knox, Eric Lindemuth, Nathan May, Hailey Meredith, Hunter Mills, Tanzleigh Morrison, Gianna Patricelli, Roxanne Pentz, Derick Pinge, Alexandria Roush, Sophia Schmader, Ayden Serafini, Tyler Shugarts, Mario Smith.
GRADE 7
Justin Alwine, Madison Charles, Jessica Duckett, Adien Hutchins, Kolton Kahle, Wesley Keith, Ayden Lyons, Landon Moyer, Stephanie Patterson, Aiden Patton, Katlynn Shaffer, Miley Wanson, Olivia Wolfe.