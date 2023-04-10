DuBOIS — The DuBois Area High School has announced the A and B Honor Roll for the third nine weeks.
A Honor Roll
Grade 12
Michaela M. Albers, Mariah R. Allen, Jaiden M. Anderson, Aaron C. Andrulonis, Austin J. Bailey, Shawn A. Balsano, Anthony J. Betancourt, Morgan R. Bojalad, Mallory A. Britton, Eric P. Bryan, Austyn L. Burkett, Katelyn A. Clinger, Keenan J. Conner-Park, Jayden E. Courson, Kendra J. Cowan, Madelyn A. Crabtree, Emma R. Cuba, Catherine R. Cully, Ian G. Decker, Emma L. Delp, Carson E. Dombroski, Aubree A. Donahue, Samuel J. Dwire, Joda J. Fenstermacher, Kamryn A. Fontaine, Garrett D. Frantz, Jacob T. Fye, Ashley N. Galentine, Andrew D. Getch, Peyton R. Grimm, Shaina N. Guignet, Gabriella M. Gulvas, Jocelyn P. Hallowell, Olivia R. Hartzfeld, Juliet K. Hepburn, Gracie K. Hetrick, Andrew R. Hewitt, Benjamin M. Hickman, Jamie A. Hnat, Jessica B. Hnat, Jade M. Hudson, Dru M. Javens, Samuel P. Keen, Dina M. Kelemen, Adriene N. Kelly, Kameron A. Knisley, Kallysta M. Long, Katelyn M. Long, Morgan M. Lyons, Nina M. Maloney, Kaylie M. Marsh, Zakariah T. Marshall, Derek J. Masonis, Gracie M. McAninch, Lillian G. McCauley, Samuel P. McConnell, Abbie N. McCoy, Leah R. McFadden, Meah L. Mooney, Kyra J. Munn, Henry A. Myers, Nathaniel A. Myers, Brock J. Nesselhauf, Gabrielle M. Orzechowski, Madison G. Orzechowski, Samantha A. Passmore, Chloe M. Pearce, Jacob A. Pearce, Jessica L. Pfaff, Alexas D. Pfeufer, William T. Powell, Grace E. Puncheon, Sierra E. Raab, Zachary T. Rafferty, Rylan M. Ridley, Hailey L. Riggleman, Albert P. IV Rogers, Morgan T. Rothrock, Teegan A. Runyon, Madison A. Rusnica, Angelena K. Sandy, Isabella R. Sciamanna, Nathan L. Shaffer, Andrew D. Shaffer-Doan, Kayla J. Shepherd, Rachel D. Sickeri, Samantha C. Smiley, Jaydn E. Smith, Max K. Smith, Emily J. Snyder, Madisyn R. Spellen, Aaliyah M. Stanton, Tyler C. Stevens, Jenna E. Stitt, Nathan R. Swope, Luke W. Tapper, Gavin E. Tenny, Mwadi M. Thomas, Jordan M. Watt, Anna N. Weible, Payton C. Wells, Rylee K. Werner, Erica L. Williams, Autumn M. Wilmoth, Ella K. Wilson, Julia T. Wirths, Braelyn M. Wolfel, Kylie J. Woods, Jade G. Wrighter, Dalton R. Yale, Alison R. Young, Parker J. Zeitler.
Grade 11
David E. Aughenbaugh, Jaylee R. Battaglia, Rheanna M. Baun, Alma L. Blakeslee, Cietta Blasdell, Jayden M. Bressler, Andrea N. Brown, Jada M. Brumberg, Maria E. Buskirk, Jasmine B. Carney, Tiago E. Chichava, Elizabeth R. Coleman, Katie R. Connelly, Liadan C. Conner-Park, MaKayla M. Daugherty, Lahkia R. Douglas, Olivia L. Dressler, Madison C. Eckley, Siarra S. Fetter, Emilie K. Gardner, Kira E. Garthwaite, EmilyRae C. Graeca, Benjamin J. Gribik, Sara K. Guthrie, Kylie E. Hanzely, Brohm E. Hemke, Adriana R. Hipwell, Carson B. Hitt, Maura K. Horchen, Ashlynn C. Johnson, Karley A. Johnson, Ryan T. Johnson, Noah R. Keighley, Morgan T. King, Lynx J. Lander, Cassandra F. Lanzoni, Amy G. Larsen, Laken S. Lashinsky, Shelby A. Laukitis, Rayana M. Lichvarcik, Julianna R. Link, Emma F. McCracken, Kaitlyn G. McGahey, Jacob E. Minaya, John F. Myers, Alexis A. Nissel, Gage M. Pardee, Morgan L. Pasternak, Emma L. Paulinellie, Sydney N. Peace, Poet M. Perry, Amayah I. Pollnac, Grace E. Prosper, Alexandria J. Rake, Anastasia M. Raybuck, Madalyn M. Rhodes, Laura M. Richards, Abigail J. Riffe, Morgan R. Roemer, Julian C. Roen, Sanaiyah S. Rojas, Noah M. Sawtelle, Sydney M. Senior, Brock W. Smith, Baylee R. Spinda, Gabriella R. Sprague, Julie B. Stanley, Lauren O. Stroka, Jadelyn E. Thourot, Claire A. Trethewey, Christina M. Umbaugh, Dominic S. Vizza, Bree K. Weible, Rudy M. Williams.
Grade 10
Mohammad A. Ali, Ava J. Baronick, Ava K. Buchanan, Tyler J. Chamberlin, Courtney N. Charles, Daniel E. Chichava, Jace A. Collins, Jenna R. Cornelius, Tyler T. Dahrouge, Daniel P. II Dixon, Maxwell G. Dombroski, Curren F. Durr, John M. III Elias, MaKenna M. Finch, Mikayla A. Garstka, Lexus V. Geist, Avelyn B. Geppert, Audrey C. Hale, Josilyn R. Hart, Emma-Jenae V. Ho, Morgan A. Hoare, Lindsey G. Johnson, Dillan L. Keeder, Lauren M. Kennedy, Kaelyn N. Korb, Isaiah J. Korney, Nathan M. Kougher, Serenity N. Lowe, Andrew D. McIntosh, Jacob D. McIntosh, Kara M. Miller, Zachary T. Morris, Andrew A. Mottern, Hailey M. Norton-Muth, Aubrey L. Ott, Jay D. Parekh, Marshall R. Patterson, Abigail M. Porrin, Eve M. Porrin, Gracie A. Porrin, Melina J. Powers, Justin A. Rake, Katelynn A. Rake, Haley E. Reed, Braden M. Renner, Natalie R. Russo, Kayla J. Shenkle, Addison B. Simpson, Mckenzie F. Smith, Alissa D. Stevens, Maggie E. Tobin, Krysta M. Turek, Aidan G. West, Carter P. Wilson, Madalynn R. Wilson, Sienna M. Yale.
Grade 9
Landon T. Akers, Madyson H. Andres, Caroline E. Badger, Maddox J. Bennett, Gavin R. Bojalad, Nakya C. Bothast, Ashtyn J. Buzard, Kyrstin R. Byrd, Antonio G. Casagrande, Elaine G. Cherico-Martin, Carter T. Clark, Madelynn E. Conner, Grace M. Crawford, Anastasija M. Daniluk, Alexis D. Davenport, Alexa P. Decato, Jade N. Delaney, Dylan J. Delio, Evan M. Dixon, Grace E. DuBois, Noah J. Farrell, Nicolai J. Feshuk, Avery M. Fontaine, Jacob R. Freemer, Grady M. Galiczynski, Lydia R. Gilbert, Sydney P. Graham, Gianna M. Gregory, Claire C. Guthrie, Isabella V. Hanley, Jaxson J. Hanzely, Tyler R. Hanzely, Sarah E. Hickman, Olivia M. Imbrogno, Mara J. Jardine, Hunter J. Jeffers, Drayden M. Johnson, Audrey M. Kennis, Brady J. Kiskaddon, Harvey D. Klinger, Robert L. Krach, Arianna G. Kreischer, Trent R. LaBenne, Lucas R. Lanzoni, Rachael M. London, Emily A. McClelland, McKenzie M. McFarland, Anthony N. Mitchell, Mason S. Morris, Jenna M. Mowrey, Aslin I. Murray, Brendan W. Myers, Lexia R. Olson, Jayden J. Overdorf, Danielle K. Peace, Reagen B. Perkins, Alexander R. Rao, Jonathan D. Reed, Hannah M. Rehar, Ryan D. Reinsel, Grace E. Reynolds, Cam J. Rodgers, Jack T. Roen, Aiden R. Rohr, Victor H. Romero, Alexander R. Sago, Isabel A. Sanchez, Brookelynn G. Scolese, Madisyn E. Sedor, Madison J. Sherwood, Breanna A. Smiley, Queena X. Song, Alexander M. Sprankle, Michael B. Stainbrook, Jack W. Stringer, Ayvah L. Taylor, Connor L. Thompson, Aiden T. Via, Blake M. Wadding, Ayden B. Walker, Nicholas C. Waxler, Ryan P. Wildnauer, Lucy E. Williams, Trey D. Wingard, Adalyn R. Witherite.
B Honor RollGrade 12
Kimberley I. Anderson, MaKenna K. Andres, Gilbert J. Barker, Kylee M. Baumgartner, Evan C. Bingaman, Marina A. Bonfardine, Karley N. Brocious, Hunter M. Bullers, Zachary S. Chelgreen, Ashlyn R. Christian, Cody L. Crawford, Brady T. Deeb, Sarah A. DeFazio, Leah M. Dixon, Evan M. Dunn, Zelie Z. Durr, Amber M. Eberly, Destiny L. Emert, Aaliyah A. Estrada, Landon W. Fairman, William S. Gray, Andrew C. Gudalis, Anthony J. Gurley, Charles N. Harman, Brycen A. Henry, Miles A. Horsley, Jonathan L. Hullihen, Gavin P. Kaschalk, Abby-Lynne M. Klaiber, Corey A. London, Cullen D. McAllister, Morgan R. McCandless, Vincent E. McCartney, Rivers R. McLaren, Abigail R. Mooney, Peyton A. Morgan, Jaydin S. Peterman, Brice J. Reed-Gump, Nathan D. Regec, Colin E. Schmidt, Christopher J. II Schneider, Tyler R. Schuckers, Keara M. Shafer, Janelle L. Shaffer, Grace E. Shuttleworth, Annalynn E. Smith, Summer E. Smith, Taribo H. Thomas, Ethan T. Wineberg, Devyn I. Zavaleta.
Grade 11
Spencer O. Anable, Emilee R. Andruk, Maiya A. Beach, Mason W. Briggs, Edward C. III Burkett, Nicole B. Caruso, Kaden J. Clark, Ryan J. Clark, Drew P. Cook, Mercades M. Dandoy, Traelee S. DeLarme, Victor O. Jr Feliciano, Zachary L. Gallagher, Kaylee M. Gillen, Greyson T. Hanzely, Elizabeth R. Hawk, Jaden D. Himes, Richard J. Hoare, Leyton T. Hodge, Brok A. Kelly, Jonathan A. Kennis, Tyson G. Kennis, Kaleb N. Kirk, Kadence R. Krach, Morgan M. Lanzoni, Alexis R. Laska, Isaiah A. Latuhihin, Sofia R. Linn, Jacob T. Loomis, Ryan D. Mancuso, Brooke E. Miles, Abbey N. Miller, Miriah N. Morales, Serenity J. Nedza, Garret D. Nissel, Charles F. Nixon, Mackenzie A. Prouty, Jayda M. Robinson, Mario C. Rodriguez, Tycen B. Roy, Gavin M. Royer, Gavin M. Rucinski, Jayden L. Servais, Riley D. Shaffer, Avery N. Simpson, Autumn M. Solomon, Grant R. Spicher, Lainey G. Thomas, Cameron F. Thompson, Riley J. Vanderpool, Corbin T. Wildnauer.
Grade 10
Hunter J. Allman, Alex L. Anderson, Lucian M. Barnett, William M. III Bell, Armani R. Betancourt, Isaac J. Brigger, Mathew A. Cassel, Isaac D. Cook, Kailey M. Croasmun, Elizabeth K. Deasey, Isabella M. DeBlasio, Abigail G. Fleeger, Emma M. Frano, Isolde M. Garthwaite, Jasmin N. Gibbs, Alexis J. Gillingham, Mia E. Halvorsen, Makaela I. Hannah, Caleb Q. Hanzely, Isaac Q. Hanzely, Taylor E. Harry, Steffen M. Heffner, Haylee E. Hilliard, Lillian G. Kakabadze, Madilynn E. Kriner, Lauralye N. Link, John R. III Malizia, Owen C. McCleary, Abriel L. McDowell, Layden A. Mooney, Gregory S. Moore, Skyleigha S. Mottern, Kyan D. Peck, Alexis N. Pontzer, Aiden I. Robertson, Riley N. Robertson, Kloe R. Roy, Anthony J. Sago, Jay D. Sheloski, Ellie M. Skinner, Connor D. Swanson, Mason E. Szymezak, Sophia L. Todd, Jordan J. Vansteenberg, Onika R. Wells, Natalia R. Williams, Hayden C. Wilson.
Grade 9
Ethan B. Agnello, Brandt P. Bash, Paityn K. Bentley, Landon P. Briggs, Madison M. Brunstetter, Landen D. Buchanan, Dylan O. Burkett, Simeon A. Chirico, Lindzie M. Crandall, Alexander Jr Cunningham, Karissa M. Cusick, Olivia B. Dahrouge, Samson C. Deeb, Mylee M. Elias, Claire A. Gallagher, Aviana E. Gillaugh, Ashlyn R. Haley, Carson W. Hand, Amber L. Heckman, Jaylynn J. Heffner, Bryce J. Hook, Tyler J. Hoyt, Danielle R. Jones, Chase J. Kear, Payton L. Keen, Garrett C. Kephart, Shane R. Kerner, Noah J. Kline, Hazel S. Klinger, Isabella M. Ley, Josh R. Matthews, Brooke D. Morris, Saige A. Nelson, Landon J. Pawl, Carter J. Pearce, Bailey L. Perry, Aidan M. Riley, Nicholas A. Roman, Jayden A. Rummell, Chase L. Sacks, Aaliyah D. Schuckers, Bevon N. Servais-McGarvey, Connor C. Smith, Grayson M. Stewart, Devon E. Szalankiewicz, Alyssa M. Weber, Addison C. Wells.