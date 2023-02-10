DuBOIS — The DuBois Area Senior High School has announced the A and B Honor Rolls for the second quarter.
A Honor
Grade 12
Michaela Albers, Mariah Allen, Rylie Altemus, MaKenna Andres, Aaron Andrulonis, Michael Angelo, Austin Bailey, Morgan Bojalad, Marina Bonfardine, Hunter Bullers, Austyn Burkett, Rayne Caltagarone, Colby Clark, Katelyn Clinger, Keenan Conner-Park, Jayden Courson, Kendra Cowan, Madelyn Crabtree, Cody Crawford, Emma Cuba, Emma Delp, Carson Dombroski, Aubree Donahue, Samuel Dwire, Amber Eberly, Destiny Emert, Joda Fenstermacher, Kamryn Fontaine, Garrett Frantz, Andrew Getch, Peyton Grimm, Shaina Guignet, Olivia Hartzfeld, Juliet Hepburn, Gracie Hetrick, Andrew Hewitt, Benjamin Hickman, Jessica Hnat, Gabrielle Horner, Jade Hudson, Dru Javens, Samuel Keen, Dina Kelemen, Kameron Knisley, Kallysta Long, Katelyn Long, Nina Maloney, Kaylie Marsh, Zakariah Marshall, Abbie McCoy, Leah McFadden, Rivers McLaren, Abigail Mooney, Meah Mooney, Brendan Orr, Gabrielle Orzechowski, Madison Orzechowski, Samantha Passmore, Chloe Pearce, Jacob Pearce, Jessica Pfaff, Alexas Pfeufer, William Powell, Isaac Prosper, Grace Puncheon, Sierra Raab, Zachary Rafferty, Nathan Regec, Rylan Ridley, Morgan Rothrock, Teegan Runyon, Madison Rusnica, Angelena Sandy, Colin Schmidt, Isabella Sciamanna, Nathan Shaffer, Andrew Shaffer-Doan, Kayla Shepherd, Rachel Sickeri, Jaydn Smith, Max Smith, Emily Snyder, Madisyn Spellen, Aaliyah Stanton, Tyler Stevens, Jenna Stitt, Nathan Swope, Luke Tapper, Mwadi Thomas, Jordan Watt, Anna Weible, Payton Wells, Rylee Werner, Erica Williams, Autumn Wilmoth, Ella Wilson, Julia Wirths, Braelyn Wolfel, Kylie Woods, Jade Wrighter, Dalton Yale, Alison Young, Parker Zeitler.
Grade 11
Spencer Anable, David Aughenbaugh, Jaylee Battaglia, Rheanna Baun, Devan Bell, Alma Blakeslee, Cietta Blasdell, Andrea Brown, Jada Brumberg, Maria Buskirk, Jasmine Carney, Tiago Chichava, Elizabeth Coleman, Liadan Conner-Park, Olivia Dressler, Madison Eckley, Siarra Fetter, Emilie Gardner, Kira Garthwaite, EmilyRae Graeca, Benjamin Gribik, Kylie Hanzely, Brohm Hemke, Adriana Hipwell, Maura Horchen, Karley Johnson, Ryan Johnson, Morgan King, Lynx Lander, Cassandra Lanzoni, Amy Larsen, Laken Lashinsky, Shelby Laukitis, Rayana Lichvarcik, Julianna Link, Jacob Loomis, Emma McCracken, Abbey Miller, Jacob Minaya, John Myers, Alexis Nissel, Gage Pardee, Morgan Pasternak, Emma Paulinellie, Sydney Peace, Poet Perry, Amayah Pollnac, Grace Prosper, Mackenzie Prouty, Madalyn Rhodes, Laura Richards, Abigail Riffe, Morgan Roemer, Julian Roen, Noah Sawtelle, Sydney Senior, Brock Smith, Baylee Spinda, Gabriella Sprague, Julie Stanley, Ivy States, Lauren Stroka, Jadelyn Thourot, Thai Tran, Christina Umbaugh, Dominic Vizza, Bree Weible, Corbin Wildnauer, Rudy Williams.
Grade 10
Ali Alcheikh, Ava Baronick, Isaac Brigger, Tyler Chamberlin, Courtney Charles, Andrea Chavez, Daniel Chichava, Jace Collins, Isaac Cook, Jenna Cornelius, Elizabeth Deasey, Daniel Dixon, Maxwell Dombroski, Curren Durr, John Elias, MaKenna Finch, Mikayla Garstka, Avelyn Geppert, Alexis Gillingham, Audrey Hale, Taylor Harry, Haylee Hilliard, Morgan Hoare, Lindsey Johnson, Cameron Josey, Lauren Kennedy, Kaelyn Korb, Isaiah Korney, Nathan Kougher, Madilynn Kriner, Algie LaBrasca, Serenity Lowe, Jacob McIntosh, Kara Miller, Andrew Mottern, Clarence Mowrey, Hailey Norton-Muth, Aubrey Ott, Jay Parekh, Gracie Porrin, Melina Powers, Justin Rake, Katelynn Rake, Haley Reed, Braden Renner, Aiden Robertson, Ethan Rusnica, Natalie Russo, Kayla Shenkle, Mckenzie Smith, Alissa Stevens, Maggie Tobin, Aidan West, Natalia Williams, Carter Wilson, Madalynn Wilson.
Grade 9
Landon Akers, Madyson Andres, Brandt Bash, Maddox Bennett, Gavin Bojalad, Ashtyn Buzard, Elaine Cherico-Martin, Simeon Chirico, Madelynn Conner, Anastasija Daniluk, Jade Delaney, Dylan Delio, Evan Dixon, Grace DuBois, Noah Farrell, Nicolai Feshuk, Avery Fontaine, Grady Galiczynski, Lydia Gilbert, Sydney Graham, Claire Guthrie, Jaxson Hanzely, Tyler Hanzely, Sarah Hickman, Olivia Imbrogno, Hunter Jeffers, Audrey Kennis, Shane Kerner, Brady Kiskaddon, Harvey Klinger, Hazel Klinger, Robert Krach, Trent LaBenne, Lucas Lanzoni, Liam Levenduski, Rachael London, Josh Matthews, Emily McClelland, McKenzie McFarland, Anthony Mitchell, Jenna Mowrey, Aslin Murray, Lexia Olson, Jayden Overdorf, Danielle Peace, Reagen Perkins, Alexander Rao, Jonathan Reed, Hannah Rehar, Grace Reynolds, Cam Rodgers, Jack Roen, Aiden Rohr, Victor Romero, Alexander Sago, Isabel Sanchez, Madisyn Sedor, Madison Sherwood, Queena Song, Alexander Sprankle, Michael Stainbrook, Jack Stringer, Ayvah Taylor, Connor Thompson, Aiden Via, Blake Wadding, Ayden Walker, Nicholas Waxler, Lucy Williams, Trey Wingard, Adalyn Witherite.
B HonorGrade 12
Jaiden Anderson, Rachelle Anderson, Gilbert Barker, Kylee Baumgartner, James Becker, Anthony Betancourt, Mallory Britton, Karley Brocious, Eric Bryan, Emma Charles, Zachary Chelgreen, Ian Decker, Brady Deeb, Sarah DeFazio, Leah Dixon, Evan Dunn, Landon Fairman, Braedon Fulkerson, Luke Gerg, Andrew Gudalis, Gabriella Gulvas, Anthony Gurley, Charles Harman, Cooper Harris, Cam-Ron Hays, Austin Henery, Miles Horsley, Gavin Kaschalk, Adriene Kelly, Abby-Lynne Klaiber, Alyx Licatovich, Morgan Lyons, Cullen McAllister, Gracie McAninch, Morgan McCandless, Lillian McCauley, Paul Mileski, Peyton Morgan, Henry Myers, Nathaniel Myers, Brock Nesselhauf, Cameron Pennington, Dalton Peterman, Jaydin Peterman, Brice Reed-Gump, Hailey Riggleman, Thomas Riley, Nadia Scanish, Janelle Shaffer, Brandon Sisco, Annalynn Smith, Oliver Smith, Summer Smith, Austin Stankavich, Damon Stewart, Taribo Thomas, James Urban, Reece Wildauer, Wade Wilder, Ryley Williams, Ethan Wineberg, Devyn Zavaleta.
Grade 11
Emilee Andruk, Emily Ankerbrand, Sophia Arkoncel, Sidney Beers, Caitlyn Bohensky, Benjamin Brackman, Riley Brennan, Jayden Bressler, Alex Briggs, Edward Burkett, Kaden Clark, Ryan Clark, Katie Connelly, Drew Cook, Mercades Dandoy, Traelee DeLarme, Johnathan Farabaugh, Gabrielle Geibel, Sara Guthrie, Greyson Hanzely, Leyton Hodge, Ashlynn Johnson, Mya Jones, Noah Keighley, Brok Kelly, Kaleb Kirk, Morgan Lanzoni, Alexis Laska, Isaiah Latuhihin, Marilla Ley, Sofia Linn, Brooke Miles, Charles Nixon, Jayda Robinson, Mario Rodriguez, Tycen Roy, Jayden Servais, Riley Shaffer, Autumn Solomon, Grant Spicher, Cameron Thompson, Claire Trethewey, Lauren Trudell.
Grade 10
Hunter Allman, Alex Anderson, Alexia Austin, Lucian Barnett, William Bell, Armani Betancourt, Ava Buchanan, Michael Butler, Jacob Carbett, MyKenna Clark, Kailey Croasmun, Baylea Davis, Lucas Delaney, Isolde Garthwaite, Lexus Geist, Jasmin Gibbs, Shantae Haag, Emma-Jenae Ho, Lillian Kakabadze, Dillan Keeder, John Malizia, Owen McCleary, Abriel McDowell, Jordan McGranor, Elaina Minaya, Layden Mooney, Zachary Morris, Skyleigha Mottern, Joseph Oakes, Eve Porrin, Riley Robertson, Kloe Roy, Jay Sheloski, Addison Simpson, Ellie Skinner, Charles Smith, Mason Szymezak, Lucius Tierney-Nalder, Abigail Trudell, Jordan Vansteenberg, Nicholas Volpe, Sienna Yale.
Grade 9
Ethan Agnello, Jordyn Altemus, Paityn Bentley, Nakya Bothast, Madison Brunstetter, Landen Buchanan, Kyrstin Byrd, Antonio Casagrande, Isabelle Cebulskie, Madix Clark, Lindzie Crandall, Isabella Cruz, Alexander Cunningham, Alexis Davenport, Alexa Decato, Samson Deeb, Justice Donaldson-Joiner, Macayla Dunham, Jacob Freemer, Claire Gallagher, Antonio Giambanco, Tyler Gill, Aviana Gillaugh, Gianna Gregory, Alianna Halowell, Isabella Hanley, Rylan Himes, Tyler Hoyt, Danielle Jones, Payton Keen, Noah Kline, Isabella Ley, Buthaynah Muhammad, Brendan Myers, Landon Pawl, Brandon Pennington, Bailey Perry, Ryan Reinsel, Aidan Riley, Nicholas Roman, Brianna Rose, Rylee Ruchlewicz, Chase Sacks, Brooklyn Salada, Aaliyah Schuckers, Brookelynn Scolese, Molly Sensor, Bevon Servais-McGarvey, Breanna Smiley, Connor Smith, Grayson Stewart, Jack Toney, Ryan Wildnauer, Ethan Wrighter, Gwenyth Yoder.