ST. MARYS — St. Marys Area High School has announced its fourth quarter honor roll.
Grade 12 High Honor
Andrea Adamski, Holly Anthony, Gina Antonelli, Daulton Bauer, Payton Bauer, Ryan Bille, Morgan Billotte, Brian Blake, Kailyn Blake, Madison Blythe, Grayson Bona, Clayton Bryant, Bryan Caskey, Isabelle Caskey, ViviAnne Catalone, Brayden Clyde, Thomas Defilippi, Andrew DePrater, Olivia Dunmire, Abigail Erich, Nolan Fenton, Rachel Fleming, Melina Fox, Amarah Fullam, Nicole Galmish, Emma Gavazzi, Andrew Gerber, Michael Gulnac, Luke Gutowski, Isabella Hadfield, Sarah Heary, Georgia Hetrick, Marissa Lenze, Anthony Lewis, Davan Lion, Joseph Lipsey, Alexis Mahoney, Emily Mahoney, Marissa Matangelo, Caleb Mattiuz, Anna Mattivi, Cameron McMackin, Lauren Mosier, Lillian Mosier, Zachary Mosier, Mason Pichler, Trinity Pierotti, Isabella Pistner, Adam Rakieski, Emily Ritter, Chloe Robinson, Dylan Romanic, Joseph Rusalem, Reece Scolari, Allie Senior, Allison Shaffer, Sydney Shaw, Kaden Snelick, Kobie Snelick, Rachel Snyder, Jacob Swanson, Ian Timchak, Gina VanSlander, Alexander Vollmer, Owen Wehler, Morgan Wiest.
Grade 11 High Honor
Caitlin Blessel, Isabella Catalone, Lola Chmelar, Rosa DePrater, Calvin Dias, Brooke Dilley, Gregory Dippold, Justin Dornisch, Olivia Eckels, Jack Ehrensberger, Isabella Field, Rachael Floravit, Wyatt Foster, Tanner Fox, Maddison Garstka, Wyatt Ginther, Clay Grazioli, Landon Gudac, Nicholas Hayes, Mya Klaiber, Kylee Kline, Alexia Lenze, Andrea Malone, Logan Mosier, Elias Nedimyer, Brady Nussbaum, Elena Raffeinner, Elijah Rippey, Danielle Rolley, Ethan Schlimm, Emma Sorg, Zachary Thorwart, Matthew Wehler, Alexis Whitesell, Kendall Young.
Grade 10 High Honor
Shelbi Agosti, Kelsie Bellotti, Isaac Belovesick, Jack Beyer, Liam Brem, Riley Brennan, Kara Chicola, Casey Chittester, Derek Defranco, Devyn Detsch, Samya Fullam, Emma Geiser, Abigail Gerg, Ella Hager, Clara Heary, Ava Johnson, Connor Leuschel, Alex Luckenbill, Savannah McAlee, Malaney Moyer, Benjamin Porkolab, Dean Rakieski, Xander Runkel, Alexa Schneider, Mason Sheeley, Jonathon Uhl, Alexis Wendel, Gianna Whitaker.
Grade 9 High Honor
Alexa Asti, Benjamin Atwell, Adyson Azzato, Garrett Bauer, Paige Bauer, Porter Blessel, Mallory Blythe, Raechel Braun, Angelo Catalone, Danica Charles, Cameron Cheatle, Shanley Cheatle, Sophia Condon, Mary Defilippi, Emma Eckert, Hayley Fannin, Emma Garstka, Tralynn Ginther, Rebecca Gnan, Lucia Hayes, Allison Heindl, Brandon Henry, Emma Hetrick, Grant Jin, Brooke Knight, Carmen Kopp, Morgan Levine, Roan Lion, Ava Logue, Jason McAnany, Samuel McNell, Cadence Mertz, Jacob Nedimyer, Mia Piccirillo, Gabriella Pistner, Maria Radkowski, Aurora Ramsey, Carley Reitz, Jade Roush, Madelyn Ryan, Chloe Schaberl, Emma Shaffer, Nina Thompson, Shawnee Troha, Corey Uhl, Ava Villella, Jackson Vollmer, Jaden Wehler, Robert Woodward, Cami Young, Casey Young.
Grade 12 Honor
Nicholas Croyle, Antonio Guido, Nicholas Miller, Lexi Silvis, Ryan Wittman.
Grade 11 Honor
Sam Allegretto, Joshua Bogacki, Madison Butto, Charles Coudriet, Reece Ehrensberger, Jaedyn Johnston, Vincent Lenze, Lindsey Reiter, Katie Wehler.
Grade 10 Honor
Mayson Annis, Catherine Bauer, Malakai Courteau, Dominick Gray, Tyler Luckenbill, Mallory Secco, David Smith, Paris Thomas.
Grade 9 Honor
Brandon Bennett, Alex Clark, Breanna Hamilton, Landon Kosmiski, Trenton Mosier, Devan Odenbaugh, Delana Smith, Nicholas Swanson, Jessie Walker.